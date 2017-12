Educaţia a devenit un teren de joacă pentru politicieni

Alianţa Naţională a Organizaţiilor Studenţeşti din România (ANOSR) a inaugurat, în această sîmbătă, Tabăra de Vară a ANOSR. Cu acest prilej, a fost organizată o dezbare pe tema statutului studentului, eveniment la care a participat şi preşedintele României, Traian Băsescu. „Ne aflăm aici pentru că noi credem că putem schimba lucrurile, pentru că studenţii reprezintă viitorul, un viitor pe care nu mai vrem să-l vedem călcat în picioare. Educaţia a devenit un teren de joacă pentru tot felul de politiceni care nu sînt în stare să adopte o strategie coerentă. Studenţii au nevoie de un statut propriu şi de educaţie coerentă”, a declarat preşedintele ANOSR, Irina Tudor. Prin adoptarea unui statut, studenţii doresc să se reglementeze obligaţiile şi drepturile studenţilor din România, în aşa fel încît tinerii din învăţămîntul universitar să aibă un cuvînt de spus în ceea ce priveşte educaţia lor. „Rareori am văzut o dezbatere în care studenţii să fie luaţi în serios sau să fie apreciaţi pentru criticile aduse sistemului educaţional. Ei sînt apreciaţi numai dacă au păreri mai puţin critice. În plus, studenţii sînt cei care încearcă să semnaleze problemele de corupţie din educaţia românească. Din acest motiv ar trebui să fie recunoscuţi ca parte componentă a sistemului de educaţie şi să li se asculte părerile”, a afirmat preşedintele Uniunii Europene a Studenţilor (European Student Union - ESU), Ligia Deca. Potrivit afirmaţiilor preşedintelui ţării, Traian Băsescu, necesitatea reglementării şi adoptării unui statut al studenţilor a fost scoasă în evidenţă şi de către comisia prezidenţială care, în 2005, a realizat un „diagnostic” al sistemului de învăţămînt din România. Mai mult, Traian Băsescu a criticat educaţia din ţară, apreciind că nu există performanţă. „În acest an au fost 220.000 de locuri de învăţămînt în universităţile de stat şi particulare şi 180.000 de deţinători de diplome de bacalaureat. Concurenţa a fost diminuată de-a lungul anilor, ceea ce stimulează neperformanţa. În ceea ce priveşte modul în care se face admiterea la facultăţi, aş putea spune că are un iz de profundă inechitate. Pînă la urmă este o mare diferenţă între bacalaureat şi studiile superioare pe care tînărul doreşte să le urmeze. Bacalaureatul este o dovadă că ai absolvit o şcoală, dar noi îl folosim pentru admiterea la o şcoală pe care vrei să o faci. Avem nevoie de examene de selectare pentru tinerii care doresc să-şi continue studiile”, a precizat Traian Băsescu. El este de părere că, fără o reformă radicală a sistemului de învăţămînt care să acorde o şansă egală tuturor tinerilor şi să se bazeze mai mult pe cercetare, România va rămîne doar un exportator de forţă de muncă. Multe vorbe, multe zîmbete şi... nimic concret, aşa cum ne-a obişnuit deja figura prezidenţială. La eveniment au participat peste 100 de reprezentanţii ai studenţilor din ţară.