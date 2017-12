Educaţie promovată prin sport de elevii constănţeni

Peste 150 de elevi din cadrul unităţilor şcolare constănţene şi voluntarii World Vision s-au reunit, ieri, la Sala Sporturilor din Constanţa, pentru a promova educaţia prin sport. Capul de afiş al evenimentului l-a ţinut chiar Campionatul Mondial de Fotbal, care va avea loc în această vară în Africa de Sud, competiţie care îşi propune totodată, prin implicarea fotbaliştilor din ţările participante la competiţie, să promoveze educaţia în rândul copiilor de pe continentul african. Aşadar, acţiunea de la Constanţa a fost deschisă de un dans realizat de voluntarii World Vision pe imnul marii competiţii, “Waving flag”, momentul fiind urmat de un meci de fotbal, între echipa feminină a clubului SNC şi echipa de băieţi de la Colegiul “Mihai Eminescu”. „Este o campanie la nivel mondial, în care sunt implicaţi şi jucătorii de la Campionatul Mondial, care vor promova ideea de educaţie în rândul copiilor. Mai mult de 72 de milioane de copii nu au acces la educaţie, iar ceea ce am organizat noi astăzi vine să completeze solidaritatea faţă de cei care nu posibilitatea sau şansa de a studia”, a spus Leon Alexei, vicepreşedintele Consiliului Judeţean al Elevilor. Buna dispoziţie a fost întreţinută şi de trupa de street dance de la Colegiul “Mihai Eminescu”, finalistă în acest an la Cupa Liceelor, dar şi de un concurs fulger, în care cei care au oferit răspunsuri corecte au fost premiaţi de către organizatori. „În fiecare an, în luna aprilie se organizează Săptămâna Educaţiei şi Voluntariatului. Astăzi, a avut loc acţiunea de educaţie prin sport, dar şi “Lecţia cu cei mai mulţi elevi”, care a avut loc în şcolile din Corbu, Cobadin şi Cumpăna, la care au participat aproximativ 1.200 de elevi. S-a întocmit o listă cu toţi participanţii, care va fi trimisă în Africa de Sud, unde se va centraliza numărul total de participanţi. Anul trecut s-a înregistrat un record de 40 de milioane de participanţi, pe care noi sperăm să îl doborâm în acest an”, a declarat Isabela Ştefan Iorga, responsabila evenimentului din cadrul World Vision. Acţiunea a fost organizat de Direcţia pentru Sport Constanţa, în colaborare cu World Vision România şi cu ISJ Constanţa. Tot în cadrul Săptămânii Educaţiei şi Voluntariatului au fost incluse şi activităţile sportive de masă programate săptămâna aceasta: Cupa Consiliului Judeţean, Cupa Liceelor (faza pe zonă), Cupa Ovidius şi Cupa Presei la tenis de masă, dar şi cursa World Vision la ciclism, al cărei start este programat sâmbătă, ora 10.00, la Palatul Copiilor, cu sosire la Sala Sporturilor din Constanţa.