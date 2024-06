Edward Iordănescu: Belgia este un adversar colosal

Selecţionerul echipei naţionale de fotbal a României, Edward Iordănescu, a declarat că prima reprezentativă are în faţă o provocare la un nivel superior, urmând să întâlnească Belgia în cel de-al doilea meci de la EURO 2024, "un adversar colosal", în opinia sa.

"Mâine ne aşteaptă o nouă provocare, o provocare la un nivel superior ţinând cont şi de context. Belgia este locul 3 în ierarhia mondială, are jucători foarte valoroşi şi vine cu o nevoie foarte mare de puncte. Reprezintă o provocare foarte mare pentru noi, dar sunt sigur că suntem pregătiţi să dăm tot ce avem mai bun. În rest, adversarul este unul colosal, asta e realitatea. Are multă valoare, în primul meci a avut 4-5 ocazii imense.

Însă intrăm în teren cu gândul să câştigăm meciul, să ne punem în slujba tricolorului. Dacă în final un egal ne-ar fi suficient să ne calificăm, atunci punctul e binevenit... însă gândirea noastră a fost întotdeauna de a scoate maximum din fiecare joc. Şi aşa vom intra şi mâine", a declarat Iordănescu.