Edward Iordănescu: Îmi doresc ca suporterii să vadă o nouă naţională

Selecţionerul Edward Iordănescu a declarat, joi, într-o conferinţă de presă, că îşi doreşte ca în partida de vineri, cu Finlanda, din Liga Naţiunilor, suporterii să aibă posibilitatea să vadă o altă echipă naţională de fotbal a României, care să aibă şanse de calificare la Campionatul European.

"Pentru mine istoria şi statistica au rolul lor, dar ştim că atunci când intrăm pe teren nimic nu îţi garantează un rezultat pozitiv. Din punctul meu de vedere, în iunie dezamăgirea personală a fost una mare, dar încrederea şi aşteptările rămân la fel de mari. Şi am argumente în sensul ăsta, pot să spun că în urmă unei analize complexe am avut şi destul de multă neşansă, atât în afara terenului, pentru că am avut o serie de probleme cu jucătorii, cât şi în jocurile propriu zise. Îmi doresc ca suporterii echipei naţionale să vadă o nouă naţională, cu totul altă abordare, îmi doresc mai multă încredere, mai mult curaj, mai mult devotament, mai multă ambiţie şi mai multor orgoliu. Îmi doresc consolidarea unei echipe naţionale care să aibă o şanse reale pentru Campionatul European", a declarat Iordănescu.