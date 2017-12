Edward Maya, fascinat de frumuseţea basarabencelor

Cunoscutul producător şi cântăreţ Edward Maya este de părere că cele mai frumoase femei din lume sunt româncele din Moldova. „Cele mai frumoase femei pe care le-am întâlnit sunt în Cahul, Moldova. Îmi plac şi fetele din România, dar până la urmă, nu este frumos ce e frumos, e frumos ce îmi place mie!”, a declarat acesta într-un interviu pentru agentiadepresamondena.ro.

Dincolo de această părere, care nu se ştie dacă este împărtăşită şi de Vika Jugulina, iubita lui, artistul este foarte implicat în relaţia actuală, pe care o consideră una de durată, atât în particular, cât şi profesional.

Odată cu lansarea recentă a celui de-al doilea videoclip din carieră, intitulat „This is My Life”, între Edward Maya şi casa de discuri Cat Music s-a iscat un nou scandal, întrucât în multe difuzări pe posturile TV, materialul video apărea ca aparţinând Mayavin Records, label-ul artistului, şi nu casei de discuri care a investit în realizarea clipului, Cat Music. „Nu este niciun scandal cu Cat Music. A fost doar o neînţelegere. Lansarea videoclipului s-a sincronizat cu lansarea label-ului meu, Mayavinn Records şi din această cauză au apărut zvonuri eronate. Din punctul meu de vedere, nu există niciun scandal. Mayavin Records este casa de discuri de care eu mă ocup şi am artişti şi din România şi din străinătate. Mai multe lămuriri vor veni într-o lună”, a declarat solistul.