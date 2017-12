Edward Maya şi Vika Jigulina, câştigători la Billboard Music Awards

Românii Edward Maya şi Vika Jigulina au obţinut, duminică seară, la Las Vegas, în cadrul galei Billboard Music Awards 2011, trofeul Top Dance Song. La gala Billboard Music Awards, evenimentul de decernare a premiilor celui mai puternic clasament muzical din lume, piesa \"Stereo Love\" a românilor Edward Maya şi Vika Jigulina a fost desemnată câştigătoare la categoria Top Dance Songs, la care a fost nominalizată cu două piese şi celebra Lady Gaga. În cadrul galei au fost premiaţi artiştii de pe primele locuri ale topului Billboard din perioada 28 februarie 2010 - 1 martie 2011.

”Stereo Love\" a intrat pe poziţia 93 în Billboard Hot 100 şi a reuşit să urce pe locul 16 în prestigiosul clasament american, bazat pe difuzări radio şi vânzări. Single-ul a mai obţinut discul de aur în Belgia şi Finlanda, discul de platină în Germania, Danemarca, Suedia, Elveţia, SUA şi Canada şi un dublu disc de platină în Spania şi Italia.

Eduard Marian Ilie, cunoscut mai bine ca Edward Maya, născut pe 29 iunie 1986 în Bucureşti, este un producător, cântăreţ şi compozitor român. A lansat single-ul \"Stereo Love\" în 2009, alături de Vika Jigulina, iar albumul cu acelaşi titlu - anul trecut. Tot cu Vika Jigulina a lansat şi single-urile \"This Is My Life\" (2010) şi \"Desert Rain\" (2011).

Vika Jigulina, născută Victoria Corneva, pe 18 februarie 1983, la Cahul, Republica Moldova, este o producătoare de muzică, cântăreaţă şi DJ din România.

Finaliştii şi câştigătorii Billboard Music Awards sunt determinaţi de poziţia ocupată în topurile Billboard şi activitatea de streaming pe reţelele de socializare.