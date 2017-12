Actorul american Edward Norton s-a logodit cu iubita sa, producătoarea de film Shauna Robertson, cu care are o relaţie de peste şase ani. Actorul în vârstă de 41 de ani ar fi cerut-o în căsătorie pe iubita lui în urmă cu trei săptămâni, în timp ce cuplul se afla într-o vacanţă în India. Informaţia despre această logodnă nu a fost dezvăluită de starul american, ci de fosta lui logodnică, cântăreaţa Courtney Love. Cei doi au fost logodiţi timp de patru ani, în anii \'90, iar rockeriţa americană, fosta soţie a lui Kurt Cobain, a vorbit despre logodna lui Edward Norton într-un interviu acordat publicaţiei “The New York Post”. “Wow, era şi timpul! El are 41 de ani şi sunt împreună de şase ani. Îşi doreşte copii. Mă întreb ce inel de logodnă i-a cumpărat. Mie mi-a luat un inel de logodnă a cărui piatră era un rubin”, a declarat Courtney Love.

Shauna Robertson este o producătoare de film care a colaborat recent la realizarea unor filme cu succes de casă, precum “Knocked Up / Un pic însărcinată”, “Superbad / Super-răi” şi “Pineapple Express / O afacere riscantă”. Edward Norton şi Shauna Robertson sunt co-fondatori ai Crowdrise, un site de caritate implicat în acţiunile de strângere de fonduri pentru sinistraţii din Japonia.