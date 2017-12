Edward Snowden consideră că misiunea sa a fost deja îndeplinită

Fostul consultant al Agenţiei americane pentru Securitatea Naţională (NSA), Edward Snowden, refugiat în Rusia, consideră că misiunea sa a fost deja îndeplinită, în contextul în care informaţiile secrete pe care le-a dezvăluit au condus la reconfigurarea politicilor americane de spionaj. „Din punctul meu de vedere, misiunea a fost deja îndeplinită. Am câştigat deja”, a declarat acesta într-un interviu acordat ziarului „The Washington Post”. Transfugul a exprimat satisfacţie pentru faptul că presa a putut dezvălui informaţii despre modul în care agenţiile de spionaj americane interceptează telefoanele şi datele online. „Imediat ce am văzut că jurnaliştii pot munci, tot ceea ce am încercat să fac s-a confirmat. Obiectivul meu nu este schimbarea societăţii. Vreau numai să ofer societăţii şansa de a stabili dacă se poate schimba singură”, a mai afirmat Edward Snowden.

Preşedintele SUA, Barack Obama, a sugerat că are în vedere unele schimbări pentru a ajunge la o stare de echilibru între securitatea cetăţenilor şi protejarea datelor private, dar, de la dezvăluirea practicilor de spionare a comunicaţiilor, prea puţine s-au schimbat.