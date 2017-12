Edward Snowden face apel la comunitatea IT să vegheze la respectarea drepturilor internauţilor

Fostul consultant al NSA Edward Snowden a apărut pentru prima oară în faţa publicului american, cu ajutorul unui ecran interpus, ocazie cu care a îndemnat comunitatea high-tech, reunită la salonul SXSW, să ofere un răspuns tehnologic respectării libertăţilor. Edward Snowden, acuzat în SUA de spionaj şi furt de documente oficiale, a vorbit în cadrul unei mese rotunde, cu imaginea Constituţiei americane pe fundal. Refugiat în Rusia, după ce a dezvăluit informaţii despre amploarea interceptărilor Agenţiei Naţionale pentru Securitate (NSA), Edward Snowden a afirmat că ”protejarea libertăţilor individuale necesită atât un răspuns politic, cât şi unul tehnologic”.

În faţa a circa 3.000 de persoane reunite într-un auditoriu din Austin, statul Texas, unde se desfăşoară salonul South by Southwest (SXSW), Edward Snowden a ţinut să se refere în special la posibilităţile de criptare a informaţiilor, care ar trebui să fie ameliorate şi făcute mai simple pentru utilizatori. Totodată, Snowden a denunţat ”eşecurile uriaşe” în materie de informaţii. ”Dacă nu am petrece atât timp să supraveghem oamenii, am putea prinde suspecţii”, a afirmat acesta, oferind drept exemplu atentatul comis în luna aprilie, la maratonul din Boston.

Aflând despre intervenţia lui Edward Snowden, un ales republican din Camera Reprezentanţilor, Mike Pompeo, reprezentând statul Kansas, a trimis o scrisoare organizatorilor, pentru a le cere să retragă invitaţia făcută acestui ”trădător şi infractor de drept comun”, despre care a afirmat că a furat documente militare şi care trebuie să dea socoteală în faţa justiţiei. Organizatorii nu s-au lăsat intimidaţi însă, iar prezenţa virtuală a lui Edward Snowden a fost unul dintre cele mai aşteptate momente din cadrul celor zece zile de festival. Peste 30.000 de oameni sunt veniţi în mod special la Austin pentru acest eveniment, care se va încheia pe 16 martie.