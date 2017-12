Edward Snowden se dedică tehnologiilor antispionaj

SPERANȚĂ ÎNTR-UN VIITOR LIBER Fostul colaborator al Agenției Naționale pentru Securitate din SUA (NSA) Edward Snowden a fost extrem de activ în ultimele zile, dând mai multe interviuri. În timp ce așteaptă răspuns la cererea de prelungire a șederii în Rusia, el a adresat un apel la dezvoltarea unor tehnologii pentru a împiedica programele de supraveghere desfășurate de agențiile guvernamentale de oriunde. Specialistul IT a avut, sâmbătă, o intervenție online într-o conferință internațională a hackerilor. Edward Snowden crede încă în puterea exemplului, așa că a declarat că își va dedica tot timpul liber pentru a lucra și a promova o astfel de tehnologie care să le permită utilizatorilor să comunice anonim sau să își cripteze mesajele. Datele personale ale utilizatorilor, precum cele de natură medicală sau financiară, ar trebui protejate și Snowden a avertizat că fiecare dintre noi ar trebui să fie preocupat de faptul că imagini și fotografii ale utilizatorilor ajung la diverși analiști NSA. ”Această audiență are acum atât mijloacele, cât și capacitățile pentru a ne îmbunătăți viitorul prin codarea programelor și a protocoalelor pe care le folosim în fiecare zi”, a afirmat Edward Snowden în mesajul său proiectat în cadrul conferinței Hackers On Planet Earth, cunoscută și sub acronimul HOPE, desfășurată la New York. ”Voi fi implicat în acest lucru în viitor”, a mai afirmat acesta.

Mai multe persoane care au susținut discursuri în cadrul conferinței s-au referit la modalitățile de înșela supravegherea continuă a autorităților, printre acestea fiind și sistemul cunoscut ca SecureDrop, destinat să permită utilizatorilor să ofere informații confidențiale jurnaliștilor. Circa 100 de intervenții s-au înregistrat pe parcursul conferinței, acoperind subiecte dintre cele mai diverse, de la supravegherea comunicațiilor la preluarea controlului asupra lifturilor sau a sistemelor de conectare la internet din casa utilizatorilor.

EROU AL OMENIRII Pentru cei prezenți la conferință, Edward Snowden este un erou. ”Dacă ajung în lanțuri la Guantanamo, sunt împăcat cu asta”, afirma el cu puțin timp înainte de conferință, într-un interviu acordat publicației ”The Guardian”. Pe 10 iulie, redactorul-șef al publicației, Alan Rusbridger, și reporterul Ewen MacAskill i-au luat un interviu de șapte ore lui Edward Snowden, la Moscova, care va fi publicat în mai multe părți. Fostul colaborator al NSA, în vârstă de 31 de ani, nu își regretă decizia de a fi deconspirat programele de supraveghere a comunicațiilor și militează pentru adoptarea unor strategii globale pentru a le împiedica. ”Nu am fost atât de speriat pe cât ar fi trebuit să fiu. Sunt mult mai fericit aici, în Rusia, decât dacă aș înfrunta un proces nedrept, în care nici măcar să nu îmi pot prezenta apărarea în fața unui juriu. Sunt foarte norocos că am primit azil”, afirmă acesta, respingând acuzațiile că este în cârdășie cu oficialii ruși, ale căror practici nu sunt printre cele mai democratice. Edward Snowden este convins că astfel de acuzații sunt menite să-l defăimeze. ”Dacă administrația americană ar fi avut cel mai mic indiciu sau vreo probă că lucrez pentru Guvernul rus sau că aș fi în vreun fel asociat cu Guvernul rus, acest lucru ar fi pe prima pagină în ”The New York Times””, se apără Snowden, care nu s-a sfiit să critice fără perdea noua legislație adoptată de Kremlin cu privire la cenzura și supravegherea pe internet. Analistul se jură că duce o viață cât se poate de normală în Rusia și că uneori este recunoscut de oameni pe stradă.

Edward Snowden nu este chiar atât de singur precum credea, în lupta sa. Înaltul Comisar al Națiunilor Unite pentru Drepturile Omului, Navi Pillay, a declarat că acesta n-ar trebui să fie judecat, ci tratat ca un erou. Oficialul ONU consideră că omenirea îi datorează mult lui Edward Snowden, pentru că deconspirarea programelor de supraveghere este un pas înainte către respectarea drepturilor omului și a informațiilor de interes public. În urma dezvăluirilor făcute, Edward Snowden a fost pus sub acuzare pentru furt, comunicare neautorizată de date despre apărarea națională și comunicare cu premeditare a unor informații clasificate.