Edward Snowden susţine că a fost format ca spion

Edward Snowden, care a dezvăluit amploarea programului de supraveghere american, a declarat pentru un post de televiziune american că a fost "format ca spion" şi a lucrat "sub acoperire" în străinătate pentru CIA. "Am fost format ca spion în sensul tradiţional al termenului. Am trăit şi am lucrat sub acoperire în străinătate, am făcut să pară că am un loc de muncă pe care nu îl aveam. Mi s-a dat un nume care nu este al meu", a declarat Edward Snowden în acest interviu acordat NBC News, din care au fost publicate ieri câteva extrase. Acesta este primul său interviu pentru presa americană. În cadrul acestui interviu realizat la Moscova, unde a obţinut în august statut de refugiat pentru un an, Snowden respinge ideea propagată, potrivit lui, de Washington potrivit căreia ar fi doar un analist fără importanţă. Administraţia americană, afirmă el, "încearcă să marşeze pe un post pe care l-am avut în carieră pentru a disimula toată biografia mea".