Edward Snowden vrea să revină în SUA

În interviul difuzat, miercuri seară, de postul de televiziune NBC News, Edward Snowden, sursa dezvăluirilor privind amploarea supravegherii electronice americane, a declarat că şi-ar dori să revină în SUA. ”Dacă există un loc în lume unde mi-aş dori să merg, acesta este acasă la mine”, a afirmat Edward Snowden, la aproape un an de la dezvăluirea documentelor privind amploarea ascultărilor ilegale americane în întreaga lume.

Fostul consultant al Agenţiei Naţionale de Securitate (NSA) a SUA a adăugat că din prima zi a acţionat pentru a-şi servi ţara. ”Oamenii trebuie să decidă dacă pot beneficia de o măsură de amnistie sau de clemenţă”, a indicat Edward Snowden în cursul acestui prim interviu acordat unei televiziuni americane de la scandalul izbucnit la începutul lunii iunie a anului trecut. ”Să fiu sincer, nu am avut niciodată intenţia de a ajunge în Rusia”, a adăugat Snowden în acest interviu realizat în secret, săptămâna trecută, la Moscova, unde a obţinut, în luna august 2013, statutul de refugiat pentru un an. ”Aveam un zbor rezervat pentru Cuba în drum spre America Latină şi am fost împiedicat pentru că Guvernul american a decis să-mi retragă paşaportul şi am fost prins în capcană în aeroportul din Moscova”, a mai explicat fostul consultant IT. ”Astfel, când oamenii mă întreabă de ce sunt în Rusia, le cer să întrebe Departamentul de Stat”, a adăugat acesta.

În interviu, Edward Snowden a respins ideea propagată, în opinia sa, de oficialii de la Washington, potrivit căreia el nu era decât un analist de la bază. ”Am primit o pregătire de spion în sensul tradiţional al termenului. Am trăit şi lucrat sub acoperire în străinătate, mă prefăceam că aveam o slujbă pe care nu o aveam. Mi s-a dat şi un nume fals”, a declarat Edward Snowden. Secretarul de stat american, John Kerry, i-a cerut miercuri lui Edward Snowden să revină în SUA dacă este ”bărbat şi patriot”, acuzându-l pe fostul consultant al NSA că şi-a trădat ţara. Edward Snowden este inculpat în SUA de spionaj şi furt de documente aparţinând statului.