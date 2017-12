Efecte horror ale „crizei” politice - leul s-a apreciat!?!

Cursul de referinţă anunţat ieri de Banca Naţională a României (BNR) a scăzut uşor, la 4,5144 lei/euro, într-o piaţă liniştită, deloc influenţată de ruperea coaliţiei de guvernare. Potrivit dealerilor, tranzacţiile au crescut uşor, însă nu au trecut de media unei şedinţe obişnuite. Rata de schimb anunţată ieri este cu 0,29 bani (0,06%) sub cea publicată marţi, de 4,5173 lei/euro. De asemenea, leul s-a întărit nesemnificativ în raport cu dolarul american, rata de schimb coborând de la 3,2858 la 3,2854 unităţi. Totodată, perechea leu/franc elveţian a scăzut cu 0,5 bani (0,13%), de la 3,7041 la 3,6991 unităţi. „Deşi un asemenea anunţ era în mare măsură aşteptat, după ce, cu o zi în urmă, s-a proclamat eşecul negocierilor dintre cele două părţi, faptul că ştirea a fost preluată de agenţiile media internaţionale ar putea încă să conducă la un episod de depreciere pentru leu. Riscurile unei asemenea evoluţii sunt limitate totuşi de posibilitatea instalării rapide a unui nou Guvern. Moneda locală a avut cea mai slabă evoluţie din regiune în ultimele două săptămâni, pierzând circa 1%, şi credem că tendinţa s-ar putea menţine până la 4,55 unităţi. Temerile legate de posibilele intervenţii ale BNR vor tempera, probabil, presiunea de depreciere“, notează analiştii ING Bank. În acelaşi timp, zlotul şi forintul erau în scădere cu 0,15% şi 0,2% în raport cu euro. Nu în ultimul rând, ratele medii ale dobânzilor afişate ieri de băncile comerciale pentru depozitele atrase (ROBID) şi plasate (ROBOR) în lei pe termen de o zi au crescut uşor, la 2,15% - 2,65% pe an. Pe de altă parte, dobânda ROBOR pentru plasamente cu scadenţă la 3 luni, în funcţie de care sunt calculate dobânzile pentru creditele în lei acordate de bănci pe termen scurt şi mediu, a scăzut şi ieri, ajungând la 3,4% pe an.