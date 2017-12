Efecte narcoleptice

Agenţia suedeză pentru reglementarea produselor medicale a afirmat că un vaccin împotriva gripei H1N1 produs de compania britanică GlaxoSmithKline a favorizat narcolepsia la copii, aşa cum fusese deja stabilit, dar şi la tinerii sub 30 de ani. Agenţia a publicat rezultatele unui studiu desfăşurat pentru a confirma legătura dintre vaccinarea cu Pandemrix şi narcolepsie la persoanele de sub 20 de ani şi pentru a evalua eventuala legătură la tinerii adulţi de peste 20 de ani, care nu fusese încă examinată. Studiul concluzionează că riscul de narcolepsie s-a triplat la tinerii vaccinaţi cu vârste sub 20 de ani şi s-a dublat la cei cu vârste cuprinse între 21 de ani şi 30 de ani. Riscul se reduce apoi odată cu vârsta şi este aproape nul la cei de peste 40 de ani.

Narcolepsia sau maladia Gelineau este o afecţiune neurologică rară, care se manifestă prin somnolenţă excesivă şi oboseală extremă în timpul zilei. Potrivit unui studiu britanic recent, circa 25-50 de persoane la 100.000 suferă de maladie pe plan mondial. 60% din populaţia suedeză a fost injectată cu Pandemrix în timpul campaniilor de vaccinări împotriva gripei H1N1, în 2009/2010. Atât Suedia, cât şi Finlanda au constatat ulterior o creştere a numărului de cazuri de narcolepsie: circa 200 de suedezi şi 79 de finlandezi cu vârste între 4 şi 19 ani au fost afectaţi de maladie. Guvernele celor două ţări au decis să indemnizeze persoanele afectate. În Suedia, agenţia de indemnizare a accidentelor medicale a indicat că va continua să studieze dosarele celor 90 de adulţi afectaţi.