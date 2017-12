Efecte secundare ale crizei din Zona Euro

UNIUNE BANCARĂ Fondul Monetar Internaţional consideră că obiectivul prioritar al ţărilor din Zona Euro pentru a progresa pe calea constituirii uniunii economice şi monetare trebuie să îl reprezinte realizarea uniunii bancare. „Prioritatea imediată este să se acţioneze concret pentru a se ajunge la o uniune bancară în Zona Euro”, a afirmat instituţia internaţională cu sediul la Washington într-un comunicat prin care a anunţat concluziile examinării economice anuale. „Dacă o uniune bancară este de dorit pentru cele 27 de ţări ale UE, este esenţială pentru cele 17 ţări din Zona Euro”, se subliniază în document. G20 a anunţat marţi, la încheierea summit-ului desfăşurat în localitatea mexicană Los Cabos, că statele membre ale Zonei Euro prezente la acest forum al ţărilor bogate şi-au luat angajamentul să acţioneze pentru realizarea unei uniuni bancare

Banii pentru investiţii nu lipsesc. Comisia Europeană a alocat pentru 2007-2013 suma de 14,9 miliarde de euro pentru finanţarea proiectelor de modernizare a infrastructurii feroviare din noile state membre, însă până acum au fost cheltuiţi doar 1,65 miliarde de euro, adică 11% din fondurile alocate. Fondurile pentru infrastructură au fost dintotdeauna stimulentul pentru atragerea de noi state în UE. În anii 1980 şi 1990 oficialii de la Bruxelles au cheltuit miliarde de euro în Spania, Portugalia şi Grecia şi a promis să facă la fel cu noile state membre care au aderat în 2004 şi 2007. Însă până acum miliardele promise nu au îmbunătăţit capacitatea de absorbţie a noilor state membre. Vorbind sub protecţia anonimatului, un înalt oficial de la UE a pus că gradul de absorbţie este atât de mic şi din cauză că fondurile sunt plătite de autorităţile de la Bruxelles după finalizarea proiectelor. Noilor state membre le lipseşte capacitatea administrativă de a implementa proiecte în valoare de mai multe miliarde de euro, şi spre deosebire de obiectivele Comisiei, au dat prioritate drumurilor faţă de căile ferate.

Eşecul în utilizarea fondurilor UE va avea însă consecinţe serioase în condiţiile în care pune sub semnul întrebări capacitatea blocului de a îndeplini o provocare şi mai mare, anume cheltuirea a 500 miliarde de euro care în opinia UE sunt necesare pentru reţeaua sa de transport. Numai până în 2020 Comisia estimează că vor trebui investite 250 miliarde de euro pentru conectare a 120 de mari porturi şi aeroporturi la reţeaua feroviară, pentru modernizarea a 15.000 de kilometri de reţea şi eliminarea a 35 de blocaje transfrontaliere. Comisia Europeană susţine că lucrează cu guvernele locale pentru a îmbunătăţi capacitatea administrativă şi speră că după ce vor exista specialişti care să aibă capacitatea de a concepe şi derula proiecte, lucrurile se vor îmbunătăţi. Între timp, banii stau într-un cont UE iar dacă până în 2015 nu vor fi utilizaţi vor fi returnaţi la bugetul UE.

PROGNOZE REVIZUITE Criza datoriilor din Zona Euro are efecte şi peste Ocean. Rezerva Federală a SUA a anunţat că va revizui în jos estimările privind creşterea economică în 2012, de la 2,9% la 2,4%. De asemenea, a crescut prognozele legate de rata de şomaj la 8,2%, de la estimările iniţiale de 8%. Totodată, agenţia de evaluare financiară Moody\'s a retrogradat ratingul a 15 bănci şi instituţii financiare, printre care Royal Bank of Scotland, Barclays, HSBC, Bank of America, Citigroup, Goldman Sachs şi JP Morgan. Băncile sunt îngrijorate că măsura ar putea să afecteze rata la care împrumută bani de pe pieţe. Printre alte instituţii ale căror ratinguri au fost scăzute se numără Credit Suisse, UBS, BNP Paribas, Credit Agricole, Societe Generale, Deutsche Bank, Royal Bank of Canada şi Morgan Stanley. Moody\'s a subliniat că admite intenţia clară a guvernelor din întreaga lume de a reduce susţinerea pentru creditori, dar a adăugat că nu au fost creat deocamdată cadrul care să le permită băncilor să se prăbuşească. Dintre băncile retrogradate, patru au pierdut o treaptă, zece două şi una singură, Credit Suisse, trei.