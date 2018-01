Efectele anulării caracatiței: trotuarele constănțene au devenit târguri auto

08:11:55 / 15 Noiembrie 2016

S-au facut parcari si nu stim???

Daaaa exact gazeta de curte si de partid vorbeste, aceasta caracatita era o modalitate de a stoarce bani de la saracii soferi care impinsi de lipsa locurilor de parcare trebuiau sa gaseasca solutii uneori riscante pentru integritatea masinii. Iar acum fituica de curte a familiei bob verde & co regreta eliminarea caracatitei. Pai mai intai sa vedem banii din amenzile de la caracatite investiti in parcari sigure si in care masina iti e in siguranta, si nu SRL-uri, care sifoneaza banii din amenda si 50 RON incasati de un SRL sa demonteze caracatita.