Efectele insolaţiei asupra PDL

Verile cu scandal şi cafturi politice reprezintă o tradiţie bine conservată în PDL Constanţa, veşnic “cuib de nebunii”. Obiceiurile proaste, cu iz de mahala politică, au fost implementate în urmă cu două veri fierbinţi, tot în plin sezon estival, de către Elena Udrea, care a făcut zdrenţe organizaţia judeţeană. Circul excluderilor din partid s-a dovedit a fi un spectacol ieftin, bine ticluit de cea căreia i se spunea, în funcţie de specificul locului de muncă, “blonda de la Cotroceni”. Iată că, în timp, jocul de imagine din acea perioadă pare să o fi propulsat în vârful ierarhiei de partid. După ce a trecut puntea pe spinările încovoiate ale excluşilor din partid, unii, vezi cazul lui Tănase Barde, doar pe vorbe, Elena Udrea a început să ia distanţă în postura de mare lider de partid. Astăzi, iată, s-a cocoţat taman în vârful corcoduşului PDL Bucureşti, de unde urmează să sară pe alt acoperiş. Poate cu înveliş de premier… Revin la situaţia din PDL Constanţa. Efectele insolaţiei se resimt peste tot. Unii, precum Laurenţiu Mironescu, propus pentru o eventuală excludere din partid, specialitatea Elenei Udrea, care, să zic, sigur ia prânzul cu “tata mare” de la Cotroceni, s-a ars peste tot. Lovit în plin de soare, domnul Chiru demolează tot ce îi iese în cale. Lunga vară fierbinte din PDL Constanţa continuă cu bălăcăreala declanşată după alegerea Mariei Stavrositu în funcţia de preşedinte al organizaţiei municipale Constanţa. Cei care contestă rezultatul alegerilor au rămas cu degetul în gură, pentru că, într-o manieră şmecherească, domnii de la centru au amânat verdictul. De fapt, au pasat răspunderea pe umerii altora. Într-un fel, avem de-a face cu o mişcare perversă, din punct de vedere politic, în spatele căreia s-a dat startul în proba numită fuga de răspundere. Pe o asemenea caniculă, cu foarte multe motive de huiduit, este riscant să umbli la butoiul cu pulbere al PDL Constanţa. Ca să nu mai spun cât de riscant este să faci lucrul ăsta la nivel naţional… După cum constat, vara este anotimpul cel mai greu de suportat de către pedeliştii constănţeni. În urmă cu doi ani, cel care a aprins, stând prea mult la soare, flacăra revoluţiei a fost domnul Chirilă. Pe post de maşină de pompieri, a fost trimisă la faţa locului Elena Udrea, care i-a răcorit pe răzvrătiţi cu vreo 14 excluderi din partid. Unii dintre excluşii neamului şi-au deschis gogoşerii cu magiun. Alţii au revenit la meseria de cizmar pentru pantofi cu toc. Cum conflictul actual riscă să ia proporţii, înţeleg că singura soluţie, ca să se evite o nouă revoluţie, rămâne tot Elena Udrea. Din câte am citit prin alte ziare, doamna Stavrositu se bucură de o oarecare simpatie din partea Elenei, care, a se reţine, răspunde de soarta PDL Constanţa. Nu ştiu cât de fundamentate sunt contestaţiile celor care cer anularea rezultatelor alegerilor, dar eu cred că Elena Udrea nu vrea ca situaţia de la Constanţa să fie scăpată de sub control. În aceste condiţii, intuiesc că Maria Stavrositu rămâne pe funcţie. Nu contest meritele domniei sale, dar şi liniştea din partid este mai mult decât necesară într-un moment în care liderii de la Bucureşti au intrat în dizgraţia populaţiei nemulţumite de situaţia în care a ajuns. Am sesizat, de altfel, faptul că guralivii partidului au dispărut din centrul atenţiei. E mult mai sănătos să stea la umbră, pentru că nu se ştie ce urmează... Gestul înecatului, acela de a trage pe toată lumea după el, le-ar putea fi fatal pedeliştilor constănţeni.