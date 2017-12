Efectele posibilului faliment al Greciei, contrate de BNR

Grecia nu riscă falimentul, deoarece „ancorele” pe care le are în spate, Uniunea Europeană şi Fondul Monetar Internaţional (FMI), sunt solide, consideră reprezentantul României la FMI, Mihai Tănăsescu. El mai apreciază că sistemul financiar va fi cel mai afectat, în cazul falimentului Greciei, care este însă un „worst case scenario” în care nu crede. „Trăim într-o lume globalizată, în care pieţele financiare sunt interconectate şi în care orice problemă duce la o deteriorare pe întreg lanţul. Deteriorarea aduce însă şi o anume solidaritate, nu doar vulnerabilitate. Trebuie să subliniez însă că România are printre cele mai bune mecanisme de supraveghere din Europa, iar potenţialele riscuri ale unui faliment al Greciei vor fi minimizate prin măsurile băncii centrale”, spune Tănăsescu. Oficialul FMI consideră că există riscuri care pot să conducă la o prelungire a crizei, legate de o încetinire a creşterii economice la nivel mondial. „Sistemul nu este complet sănătos. E limpede că am intrat într-o altă fază, în care avem nevoie de soluţii puternice de consolidare rapidă a sistemului financiar”, mai spune reprezentantul României la FMI.