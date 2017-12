Efectele relaxării politicii monetare se vor manifesta în 2010

Efectele relaxării politicii monetare în economie se vor manifesta anul viitor, în contextul scăderii dobînzilor din piaţă odată cu noi decizii de reducere a ratei cheie şi a rezervelor minime obligatorii, dar leul se va deprecia la finele lui 2009 - începutul lui 2010, potrivit unei analize ING. „Odată cu noi relaxări ale politicii monetare, dobînzile din piaţă ar trebui să scadă, iar economia va resimţi efecte pozitive în 2010. Costul acestor beneficii ar putea fi un leu mai slab, aşteptat la sfîrşitul acestui an şi/sau începutul lui 2010”, a arătat Nicolaie Alexandru Chidesciuc, senior economist ING. Banca Naţională a României (BNR) a redus dobînda de politică monetară, rata rezervelor minime obligatorii în valută cu cinci puncte procentuale şi rata rezervelor minime obligatorii la lei. Potrivit ING, decizia BNR denotă prudenţă şi atenţie la rata inflaţiei, iar o relaxare mai agresivă a politicii monetare ar fi atras riscuri în economie, legate de stabilitatea finaciară şi stagflaţie (presiuni inflaţioniste însoţite de stagnarea activităţii economice - n.r). Reducerea rezervelor minime în lei, necesară odată cu relaxarea reglementării pentru valută şi în contextul scăderii Euribor, are potenţialul de a stimula creditarea în monedă naţională fără a reduce atractivitatea leului pentru investitori, se arată în analiza ING. Astfel, banca anticipează „presiuni descendente” asupra dobînzilor, care vor sprijini creditarea la finele acestui an şi începutul lui 2010. „Totuşi, previzionăm riscuri pentru un leu mai slab spre sfîrşitul acestui an şi/sau începutul lui 2010”, notează ING.