Efectiv redus la CS Tomis

După două zile libere, handbalistele de la CS Tomis Constanţa vor reveni astăzi, în Sala Sporturilor, unde, sub conducerea antrenorului Ion Crăciun, vor pregăti viitoarele partide de campionat, dar şi dubla confruntare cu formaţia Madeira Andebol SAD (Portugalia), din turul 3 al Cupei Cupelor la handbal feminin. Antrenorul Ion Crăciun va avea însă la antrenament doar o parte dintre jucătoare, Pîrîianu, Iovănescu şi Barcan fiind accidentate, în timp ce Pătuleanu trebuie să-şi rezolve unele probleme persoanle. În plus, Zamfir şi Smedescu sunt convocate la lotul naţional al României care, în perioada 29-31 octombrie, va disputa, la Drobeta Tr. Severin, a 43-a ediţie a Trofeului Carpaţi la handbal feminin. „Sunt mai mult probleme de lot, astfel că voi fi nevoit să apelez şi la câteva junioare de la CSS 1 pe care le am în vedere. Voi chema la antrenamente o portăriţă, un inter stânga-centru şi o extremă dreapta“, a precizat Crăciun. Convocările la lotul de senioare a portăriţei Mihaela Smedescu şi a interului Cristina Zamfir sunt văzute de tehnicianul Tomisului ca un excelent prilej pentru cele două handbaliste de a creşte în valoare şi a căpăta şi mai multă încredere. „Este foarte bine pentru moralul lor că au fost convocate, dar şi pentru moralul celor care au rămas la Constanţa şi care în viitor ar putea intra în vederile selecţionerului, gândindu-mă aici la Mihaela Petrescu şi chiar Ştefania Florea. Cred că selecţionerul va găsi câteva minute şi pentru Smedescu şi Zamfir să joace pentru România, pentru că este cea mai bună cale prin care îşi pot demonstra valoarea. Este bine că au început să facă parte din lotul României, că încep să se obişnuiască cu atmosfera de acolo, însă pentru o jucătoare este foarte important să şi joace măcar câteva minute“, consideră tehnicianul Tomisului. În altă ordine de idei, adversara echipei CS Tomis în turul 3 al Cupei Cupelor, Madeira Andebol, a refuzat invitaţia conducerii Tomisului de a juca ambele partide la Constanţa. În această situaţie, manşa tur va avea loc pe 13/14 noiembrie, în Portugalia, iar returul pe 20/21 noiembrie, la Constanţa.