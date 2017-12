Efectiv redus la RCJ Farul

Rugby Club Judeţean Farul se pregăteşte în efectiv redus şi în această săptămînă. Antrenorul Bruce Hodder nu poate conta la antrenamente pe şapte dintre cei mai importanţi jucători. Linia a 2-a Bogdan Petreanu şi pilierul Petre Zapan au fost operaţi după o ruptură a ligamentelor încrucişate şi vor lipsi de pe gazon cel puţin şase luni. Neo-zeelandezul Ben Aoina se află la Bucureşti, acolo unde va fi operat la talpa piciorului, fiind indisponibil aproximativ două săptămîni. Tehnicianul Farului nu îi poate avea sub comanda sa în această perioadă nici pe internaţionalii Daniel Carpo, Cătălin Nicolae, Ionuţ Puişoru şi Cristian Munteanu, primii doi convocaţi la lotul de seniori pentru confruntările din Cupa Europeană a Naţiunilor, iar ultimii doi la naţionala Under 20. Tot la Naţională, însă la cea a Georgiei, se află şi Bidzina Samkharadze, Irakli Natriashvili şi Kakha Uchava, aceştia fiind aşteptaţi să revină săptămîna viitoare la Constanţa. Nu în ultimul rînd, Alexandru Mitu, Costică Gheară şi Claudiu Dumitru, deşi şi-au reluat pregătirile, resimt încă accidentările suferite, nefiind încă la potenţialul maxim. În aceste condiţii, la şedinţa de pregătire de ieri, care a avut loc pe terenul de rugby din Complexul Sportiv “Badea Cîrţan“, s-au aflat doar 20 de jucători. „Avem mulţi jucători accidentaţi şi alţii sînt convocaţi la loturile naţionale. Este mai greu în aceste condiţii, însă restul care au rămas se pregătesc cît pot de bine. Avem programate cîte două şedinţe de antrenament pe zi, una în sală şi alta tehnică. Vrem să fim într-o formă cît mai bună pentru campionat. Săptămîna viitoare vom avea două partide de verificare, foarte utile mai ales că nu am prea avut astfel de partide în acest an“, a declarat Bruce Hodder, antrenorul principal al RCJ Farul. Formaţia constănţeană va juca două meciuri amicale împotriva echipei Yenisei Krasnoyarsk (Rusia), pe 22 şi 25 martie, la Constanţa.