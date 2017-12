Efectiv redus la Săgeata Năvodari

După debutul victorios în actualul sezon al Ligii a II-a, Săgeata Năvodari are parte de un meci extrem de dificil în etapa 2-a. Echipa pregătită de Aurel Şunda şi Constantin Funda va da piept sâmbătă, de la ora 11.00, la Năvodari, la primul meci pe teren propriu, cu Dinamo II Bucureşti. Misiunea năvodărenilor se anunţă cu atât mai dificilă cu cât Liga I este întreruptă, iar antrenorul bucureştenilor, Ioan Andone, a anunţat că va trimite mai mulţi jucători la echipa secundă. „Vom avea un meci dificil, dar ne gândim doar la victorie. Este primul meci acasă şi mizăm pe sprijinul suporterilor, mai ales că intrarea va fi liberă. Vrem să le arătăm că suntem o echipă valoroasă”, a spus Şunda. Din păcate, tehnicianul celor de la Săgeata se confruntă din nou cu mari probleme de efectiv, având la dispoziţie doar 16 jucători pentru partida de sâmbătă. „Dintre cei accidentaţi, singurul pe care am reuşit să-l recuperăm este Goşa, refăcut după o contractură musculară. În schimb, Gheară are în continuare probleme din cauza entorsei la gleznă şi nu va juca, iar Ciprian Dinu nu şi-a revenit complet din cauza unei accidentări la ligamentele genunchiului drept. Nici pe Zăgrean nu am reuşit să-l legitimăm, astfel că avem un efectiv redus”, a încheiat Şunda.