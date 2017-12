Efectul marijuanei după legalizare: 11 milioane de dolari la buget

La nici o jumătate de an după ce statul american Colorado a legalizat marijuana, drogul îşi face efectul în bugetul statului, şi nu e o halucinaţie: încasările din taxe au atins 11 milioane de dolari! În plus, legalizarea marijuanei a dus şi la scăderea criminalităţii, scrie „The Denver Post“. Aşadar, de când canabisul a fost legalizat, industria a explodat. Astfel, Colorado are în prezent 340 de magazine care vând acest drog localnicilor şi turiştilor. În primele patru luni, vânzările de marijuana au depăşit 202 milioane de dolari lunar, din care aproximativ o treime în scop recreaţional. Deşi legalizarea marijuanei înseamnă bani frumoşi pentru stat, consumatorii dau bani din propriul buzunar pentru a-şi distruge vieţile. Cele mai multe motive de îngrijorare au fost date de prăjiturile şi bomboanele cu canabis, care au cauzat moartea a două persoane. Victimele au consumat produsele în cantităţi uriaşe, potrivit „Daily Mail“.

CONTROALE LA "ALIMENTE DIN MARIJUANA" În luna mai, au avut loc mai multe controale la aşa-numitele "alimente din marijuana" după ce un elev de liceu a sărit de la balconul unui hotel după ce a mâncat de şase ori mai multe prăjituri cu marijuana decât este recomandat. Mai mult, marijuana a băgat un bărbat din Denver după gratii. El a fost acuzat că şi-a împuşcat soţia după ce a consumat o bomboană cu aromă de marijuana. Şi copiii au fost afectaţi. Nouă dintre ei au ajuns la spital după ce au consumat marijuana comestibilă. Victimele s-au ales cu halucinaţii, anxietate severă şi stări de vomă.