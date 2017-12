EFORIE - 1,1 milioane de lei pentru îmbunătăţirea aspectului oraşului

Primăria Eforie a achiziţionat, anul trecut, o serie de specii de arbori şi arbuşti atît pentru înlocuirea speciilor îmbătrînite, cît şi pentru îmbunătăţirea aspectului oraşului. Programul iniţiat de autorităţile din staţiune în 2008, continuă şi în acest an, şi cuprinde extinderea spaţiilor verzi deja existente, cît şi amenajarea unor noi parcuri şi spaţii verzi în apropierea caselor şi blocurilor ce se construiesc în Eforie Nord şi Eforie Sud. În bugetul din acest an, administraţia locală a alocat 1,1 milioane de lei pentru conservarea spaţiilor verzi deja existente şi pentru lucrările care se efectuează periodic precum şi pentru plantarea unor specii noi de flori în cele două staţiuni. Pentru reîmprospătarea spaţiilor verzi, Primăria a pregătit pentru acest an peste 50.000 de flori - petunii, crăiţe, gazania, panseluţe şi lalele, multe dintre acestea fiind deja plantate. Practic, de la începutul anului, s-au reabilitat parcurile din Eforie Sud - din zona Teatrului de Vară, Cazino, Parcul Ion Movilă, dar şi cele din Eforie Nord - Covasna şi din zonele Gară şi Teatrul de Vară. „Nu întotdeauna am utilizat material dendrologic de cea mai bună calitate dar, în timp, ne-am specializat şi am optat pentru cea mai bună ofertă de piaţă, în raport calitate-preţ”, a declarat primarul din Eforie, Ovidiu Brăiloiu. El a susţinut că a înaintat documentele necesare către Ministerul Mediului în vederea amenajării unui nou parc în Eforie Nord, care urmează a fi dotat cu toate utilităţile.

În legile europene se precizează că autorităţile publice locale au obligaţia de a asigura, din terenul intravilan, o suprafaţă de spaţiu verde de minimum 20 de metri pătraţi pe cap de locuitor pînă pe 31 decembrie 2010 şi de minimum 26 de metri pătraţi pe cap de locuitor pînă pe 31 decembrie 2013. Din măsurătorile efectuate în teren, în Eforie sînt îndeplinite condiţiile europene, chiar depăşindu-se norma impusă, valoarea ajungînd la 26 de metri pătraţi pe cap de locuitor.