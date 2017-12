EFORIE - Iluminat ornamental „de austeritate” pentru sărbători

Primarul oraşului Eforie, Ovidiu Brăiloiu, a declarat că, cel mai tîrziu luni, locuitorii localităţilor administrate de autoritatea locală pe care o conduce se vor putea bucura de sistemele de iluminat public ornamental, care va fi amplasat cu ocazia sărbătorilor de iarnă. „Am fi dorit ca acest sistem de iluminat să fie amplasat pînă de Sf Nicolae dar, din păcate, firma care se ocupă de amplasarea elementelor decorative nu a reuşit să pună totul la punct într-un timp mai scurt”, a declarat primarul. El a adăugat că din pricina numeroaselor disfuncţionalităţi şi sincope din activitatea Consiliului Local Eforie, constituit în urma alegerilor din primăvară, pînă şi iluminatul ornamental de sărbători are de suferit. Amintim că, imediat după alegeri, activitatea Consiliului Local a fost tulburată de numeroase contestaţii şi refuzuri de a participa la şedinţe, care i-au avut în prim plan pe democrat-liberalii din forul legislativ al oraşului. „Pentru că CL nu a funcţionat, nu am putut aloca fondurile necesare pentru o serie de investiţii, nu s-au făcut încasările pe care le estimasem şi am fost nevoiţi să tăiem finanţarea pentru lucrările mai puţin importante pentru a menţine în funcţiune autoritatea locală. Aş fi vrut să investim mai mult şi să aducem noutăţi în iluminatul ornnamental de sărbători însă, din cauza lipsei fondurilor, vom asigura un iluminat de acest gen minimal, în locurile de joacă pentru copii, în parcuri şi pe arterele rutiere principale din oraş”, a mai afirmat Brăiloiu.