Eforie s-a impus şi în derby-ul cu Sinoe

Campionatul Naţional de fotbal pe plajă a programat aseară două partide contând pentru etapa a patra, amânate din cauza participării echipei naţionale la turneul de Eurligă de la Ravenna. Unul dintre meciuri însă nu s-a jucat, pentru că Scuba nu s-a prezentat la duelul cu Litoral. În jocul dintre singurele echipe neînvinse până acum, CS Eforie, campioana en-titre, s-a impus în faţa revelaţiei Viteazul Sinoe Mihai Viteazu, formaţie care anul acesta a debutat la CN de fotbal pe plajă.

Iată rezultatele şi marcatorii partidelor din week-end: Scuba Constanţa - Vulturii Constanţa 8-1 (R. Dulan 3, Al. Cuconu 2, A. Amet, V. Sorescu, I. Chiriac - R. Ferenţi); Viteazul Sinoe Mihai Viteazu - RAR Constanţa 12-3 (Cr. Crecan 5, B. Rînje 4, Cr. Dobriţă 2, D. Coman - Ad. Prisăcariu 2, C. Maxim); CS Eforie - Litoral Constanţa 10-6 (Ad. Tănase 4, V. Farcaş 3, L. Croitoru 2, L. Chirilă - M. Măciucă 4, M. Posteucă 2); Eforie - Scuba 4-3 (L. Croitoru, L. Chirilă, C. Borza, Ad. Tănase - Cr. Tăbăcaru, Al. Cuconu, M. Stanoiev); Litoral - RAR 17-3 (I. Florea 6, M. Măciucă 4, M. Posteucă 4, I. Răvoiu 2, N. Mihociu - Ad. Prisăcariu 2, C. Maxim); Sinoe - Vulturii 3-0 (neprezentare); Litoral - Scuba 3-0 (neprezentare); Eforie - Sinoe 4-2 (Ad. Tănase, Fl. Nedelea, L. Chirilă, L. Croitoru - Cr. Dobriţă, Cr. Crecan). Clasament: 1. Eforie 15p/5j (golaveraj: 30-17); 2. Litoral 12p/5j (42-18); 3. Sinoe 12p/5j (27-12); 4. Scuba 6p/6j (27-20); 5. Vulturii 3p/5j (7-23); 6. RAR 0p/6j (18-61). Partidele Eforie - Vulturii şi Litoral - Sinoe vor fi din nou reprogramate.

Competiţia este organizată de Comisia de fotbal pe plajă din cadrul Federaţiei Române de Fotbal şi de Asociaţia Judeţeană de Fotbal Constanţa. Cele şase formaţii participante joacă în sistem campionat, fiecare cu fiecare, tur-retur, iar echipa care va acumula cele mai multe puncte va fi declarată campioană naţională.