Eforie s-a întors cu tolba goală de la Buzău

Într-o partidă din etapa a 20-a din Seria a 2-a a Ligii a III-a, CS Eforie a cedat, scor 1-2, meciul disputat la Buzău împotriva formaţiei Partizanul Merei. Fără şase jucători de bază, antrenorul Gabriel Şimu a fost obligat să facă multe improvizaţii în formula de start, iar acest lucru a cântărit decisiv în final. Gazdele au deschis scorul în min. 43, Eforie a restabilitat egalitatea în min. 63, prin Paraschiv, iar în min. 84, la una din puţinele faze de atac din partea secundă, Merei a înscris golul victoriei. „Croitoru, Fugaru şi Leonte au fost suspendaţi, iar Ştefănescu, Boritz şi Niţă sunt accidentaţi. Dacă intram cu 0-0 la pauză cred că altul ar fi fost rezultatul. Repriza a doua am dominat-o şi nici nu mă gândeam că nu vom obţine cel puţin un punct. Din păcate lipsa de experienţă a unor jucători şi-a spus cuvântul. În plus, nu am avut decât trei rezerve“, a declarat antrenorul Gabriel Şimu. Pentru CS Eforie au evoluat următorii jucători: Gîndac - Şuta, Militaru, Gospodin, Dragomir (55 Purcărea) - Pelican, Ilie (70 Neacşu), Potoşcă, Chehaia - Roman (Chirilă 85), Paraschiv. Într-o altă partidă disputată sâmbătă în Seria a II-a din Liga a III-a: CS Tunari - FC Voluntari 2-1.

Clasament: 1. Slobozia 47p, 2. Mangalia 45p, 3. Călăraşi 35p, 4. Berceni 33p, 5. Tunari 29p (golaveraj: 31-23), 6. Eforie 29p (22-23), 7. Rapid II 28p, 8. Voluntari 27p, 9. Ulmu 25p, 10. Mopan 21p, 11. Buftea 20p, 12. Comprest 18p (19-33), 13. Merei 18p (25-38), 14. Rm. Sărat 7p, 15. Stoicescu 4p. Echipa CSM Rm. Sărat a fost sancţionată cu 6 puncte pentru neîndeplinirea baremului.