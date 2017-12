Egal “alb” între FC Farul şi Săgeata

DUELURI TARI. Cu zece zile înaintea reluării campionatului, două dintre reprezentantele judeţului de la ţărmul mării în liga secundă, FC Farul Constanţa şi Săgeata Năvodari, s-au întâlnit, ieri, într-o partidă de verificare, disputată la Constanţa. Programat pe arena centrală din complexul sportiv din str. Primăverii, meciul a avut loc pe terenul II din cauza vremii nefavorabile, gazdele dorind să menajeze suprafaţa de joc în vederea meciului cu Viitorul Constanţa, din prima etapă a returului. Chiar dacă au aliniat formule de start apropiate de cele cu care vom aborda jocurile oficiale, cele două combatante nu au arătat un fotbal prea spectaculos, fiind împiedicate de terenul greu, vântul puternic şi frigul pătrunzător. În schimb, nervii au cedat în multe momente, înregistrându-se dueluri tari pentru minge între jucători. Cele mai mari ocazii de a marca le-au avut elevii lui Gică Butoiu, în special în repriza secundă, dar Olteanu a blocat şuturile expediate de Stăncioiu şi Niţescu, iar Ciobanu şi Vajou nu au nimerit spaţiul porţii din marginea careului mic. De partea cealaltă, cu un singur atacant în teren, năvodărenii au controlat jocul la mijlocul terenului, mai ales în prima repriză, dar nu au reuşit să ameninţe poarta apărată, pe rând, de Zdrâncă şi Răuţă. Drept urmare, partida s-a încheiat cu un rezultat de egalitate, 0-0, care aduce mult optimism în tabăra Farului, care a reconstruit echipa după o iarnă extrem de agitată.

Au evoluat - FC Farul (antrenor Gică Butoiu): Zdrâncă (46 Răuţă) - Niţescu, I. Barbu, Vajou, Paşcovici (62 I. Lupu) - Husein (66 Lucan), Buzea (66 Păduraru), L. Ştefan, Sascău - Şt. Ciobanu, Dutciuc (46 Stăncioiu); Săgeata (antrenor Aurel Şunda): Fl. Olteanu - C. Dinu (61 Petruş), Gheară, Fl. Popa (60 Goşa), Al. Vlad (70 Costachi) - Olah (61 V. Apostol), Dîlbea, Boroştean (60 Şicu), M. Gheorghe (61 L. Turcu) - Vezan (53 Itu) - S. Chiţu (70 Şamata). Au arbitrat: Fernando Costache - Sebastian Stoianof şi Florin Iacob (toţi din Constanţa).

TEST UTIL. La finalul partidei, antrenorii celor două echipe s-au declarat mulţumiţi de această repetiţie. “Am făcut un joc mult mai bun decât precedentele, ţinând cont că am întâlnit una dintre echipele puternice din liga secundă. Obiectivul principal a fost să nu luăm gol, iar apărarea s-a descurcat aproape perfect. De altfel, ne-am propus ca împotriva echipelor care trag la promovarea să jucăm pe contraatac, iar faptul că nu ne-a plecat niciun fundaş în această iarnă reprezintă un mare atu. Ne-am creat şi ocazii şi am fi putut marca”, a explicat Butoiu, care l-a remarcat pe Sascău. “A fost o partidă bună, chiar dacă au existat unele incidente cauzate de ambiţia cu care s-a jucat. Am făcut încă un egal fără gol, dar nici nu am reuşit să aliniem echipa standard, Jianu fiind accidentat”, a adăugat antrenorul năvodărenilor, Aurel Şunda.