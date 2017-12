Egal cu ghinion pentru FC Farul

Şansele echipei pregătite de Ştefan Nanu de a mai prinde un loc în play-off s-au micşorat, după ce gruparea de pe litoral a încheiat la egalitate, scor 0-0, partida disputată sâmbătă, pe teren propriu, cu FC Clinceni, în etapa a 18-a a Ligii a II-a la fotbal. În ciuda rezultatului, FC Farul Constanţa a făcut un joc bun, în special în prima repriză, când a dominat cu autoritate, creându-şi câteva ocazii imense. Prima i-a aparţinut lui Igiroşanu, în min. 9, dar atacantul constănţean, scăpat singur, a şutat în portar, de unde mingea a ricoşat într-un fundaş advers şi s-a scurs milimetric pe lângă bară. Două minute mai târziu, Mansur a centrat perfect în careu şi Scărlătescu a reluat cu capul direct în transversala porţii apărate de Lungu. La capătul primei jumătăţi de oră a partidei, şi-au făcut simţită prezenţa şi oaspeţii, însă Arman Karamyan a trimis cu capul, din mijlocul careului, pe lângă poartă. După pauză, jocul s-a mai echilibrat, cea mai mare ocazie aparţinând tot gazdelor, şutul lui Cr. Cristea, din 8 m, fiind respins de Lungu.

„Am avut neşansă, pentru că am făcut o primă repriză excelentă, iar dacă am fi marcat, altul ar fi fost deznodământul partidei. Din păcate, ca şi la Brăila, nu am fructificat ocaziile create. Mă bucură faptul că am schimbat mentalitatea şi atitudinea băieţilor, care joacă ceea ce vreau eu. Mi-aş fi dorit să avem şi rezultate, dar este greu să fac foarte multe lucruri în doar o săptămână de când am venit la echipă. Am încredere în jucători, aştept mai mult de la unii dintre ei, dar trebuie să recunosc că o parte nu au ce căuta la acest nivel”, a spus la final antrenorul principal al Farului, Ştefan Nanu, care a dezvăluit că în această săptămână vor sosi la Constanţa încă doi jucători: mijlocaşul Nicolae Zuluf (Concordia Chiajna) şi atacantul Dacian Bîrză (UTA).

Au evoluat - FC Farul (antrenor Ştefan Nanu): Puia - Băjan, Ghinea, Bumbac, Mansur - Scărlătescu (80 I. Florea), V. Apostol, Tothăzan, Lădaru (64 Barna) - Cr. Cristea (89 Coteanu), Igiroşanu; FC Clinceni (antrenor Florentin Rădulescu): Lungu - S. Stancu, I. Prodan, A. Niţu, Art. Karamyan - Olariu, Tătar (68 Straton), Udrea, Arm. Karamyan (83 Venţer) - Mbella (71 I. Roşu), Bălţoi. Cartonaşe galbene: V. Apostol, Lădaru / Art. Katamyan. Au arbitrat: Lucian Rusandu (Sf. Gheorghe) - Ovidiu Arusoaie (Piatra Neamţ) şi Cosmin Vătămanu (Bucureşti).

Celelalte rezultate ale etapei - sâmbătă: Unirea Slobozia - CSMS Iaşi 0-2, Rapid CFR Suceava - Gloria Buzău 1-0, FCM Dunărea Galaţi - ACS Berceni 2-2; Rapid Bucureşti - CF Brăila 5-2. SC Bacău şi Unirea Tărlungeni au stat.

Clasament: 1. Rapid Bucureşti 34p (golaveraj: 27-14), 2. CSMS Iaşi 31p (27-15), 3. Unirea Slobozia 28p (21-18), 4. FC Clinceni 26p (29-20), 5. ACS Berceni 26p (22-14), 6. Gloria Buzău 18p (18-15), 7. SC Bacău 18p (20-20), 8. FC FARUL CONSTANŢA 17p (11-21), 9. Unirea Tărlungeni 15p (9-14), 10. CF Brăila 15p (21-31), 11. Rapid CFR Suceava 14p (16-27), 12. Dunărea Galaţi 7p (15-27).