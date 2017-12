Egal echitabil între Viitorul şi Farul, la juniori

FC Viitorul şi FC Farul Constanţa s-au întâlnit ieri, la baza sportivă a Academiei de Fotbal “Gheorghe Hagi” de la Ovidiu, într-un meci decisiv pentru calificarea la turneul semifinal al juniorilor A. Farul era obligată să câştige pentru a merge mai departe în competiţie, în timp ce victoria directă din meciul tur îi oferea Viitorului şi posibilitatea unui egal. Rezultat cu care s-a şi încheiat meciul, scor 1-1 (1-0), chiar dacă ambele formaţii au trecut pe lângă victorie. Viitorul ar fi putut înscrie încă din min. 5, dar Tudoran a nimerit bara porţii lui Dragnea. În replică, Farul putea da lovitura în min. 18, prin Gheorghe, care a scăpat singur cu portarul, însă şutul acestuia a trecut pe lângă poartă. Şi cum ocaziile se răzbună, la următoarea fază, Viitorul a deschis scorul prin Perju, atacantul de bandă înscriind cu un şut la colţul lung de la aproximativ 16 m. Până la pauză, Farul avea să-şi mai treacă în cont o nouă situaţie rarisimă: Gheorghe l-a driblat pe Căbuz, a trimis spre poarta goală, dar Boitoş a respins de pe linia porţii cu preţul unei accidentări. Repriza secundă a debutat cu o nouă bară semnată de Tudoran, în min. 47, pentru ca în min. 61 Caciandone să profite de o bâlbâială a defensivei Viitorului şi să împingă mingea în poartă din doi metri. La 1-1, Farul a început să spere, dar imprecizia din faţa porţii a păstrat neschimbată tabela de marcaj. Centralul Viorel Cojocaru l-a iertat pe Perju de al doilea cartonaş galben şi, implicit, de cel roşu în min. 88, la un henţ comis la centrul terenului, iar meciul s-a încheiat cu un rezultat echitabil, scor 1-1.

„Obiectiv îndeplinit pentru noi. Au fost destule emoţii, iar şansa a surâs ambelor echipe. Sper să reuşim să ne apărăm titlul obţinut anul trecut, mai ales că şi acum ne-au lipsit cam opt-nouă jucători care sunt în circuitul echipei de seniori”, a declarat antrenorul Viitorului, Cristian Cămui. „Este o calificare foarte importantă şi sperăm să devenim din nou campioni”, îşi doreşte mijlocaşul Bogdan Vasile. De partea cealaltă, cei de la Farul s-au declarat mulţumiţi de evoluţia echipei în acest sezon. „Felicit Viitorul pentru jocul prestat şi jucătorii noştri pentru că s-au dăruit. Se putea şi mai mult, dar tot ce am realizat noi până acum este un plus. Avem în proiect să facem şi echipa a doua a Farului, tocmai din dorinţa de a le da o şansă acestor tineri care, după ce termină junioratul, nu ajung la prima echipă”, a precizat Bogdan Chiriţă, managerul general al ACSSF Farul 2010. „Noi ne-am făcut deja un plan cu bătaie mai lungă şi am vrea ca marea majoritate a acestor jucători să formeze echipa de seniori de mâine. Ne-am dorit formarea unui grup, a unei echipe şi formarea unui stil de joc. Acesta a fost obiectivul nostru”, a mărturisit şi antrenorul principal al Farului, Lucian Marinof.

Au evoluat - Viitorul: Căbuz - Babu, Boerean, Iacob, Otei - Vasile, Boitoş (37 Nedelcu) - Tudoran (83 Acostăcioae), Cruceru (66 Stoica), Perju - Deac (68 Cioablă); Farul: Dragnea - Meleandră, Ali, Ianuşi, Popa (81 Chiru) - Cioacă, Siclieru (75 Gavrilă), Suciu (86 Braşoveanu) - Beşleagă, Caciandone (90 Romaşcanu), Gheorghe.

În cealaltă partidă din această grupă, Steaua - Dinamo 1-0. Clasament final: 1. Dinamo 12p, 2. FC Viitorul 10p (golaveraj: 13-4), 3. FC Farul 10p (11-10), 4. Steaua 3p. Dinamo şi Viitorul s-au calificat la turneul semifinal.