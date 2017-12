Egal în amicalul dintre FC Farul şi Săgeata

Revenite din stagiile de pregătire desfăşurate la munte, FC Farul şi Săgeata Năvodari s-au întâlnit ieri, într-un meci amical, desfăşurat pe stadionul “Voinţa” din Constanţa, meci încheiat la egalitate 2-2. Dornici să vadă la lucru toţi jucătorii din cele două loturi, oficialii ambilor echipe au fost de acord ca partida să aibă două reprize de câte 60 de minute. În prima jumătate a întâlnirii, tehnicienii au trimis în teren cele mai bune garnituri, astfel că a rezultat un joc încins şi echilibrat. Mai arţăgoasă, echipa pregătită de Marian Pană a părut să deţină mai mult iniţiativa, graţie încercărilor lui Pătulea în ofensivă, dar fără să-şi creeze mari ocazii de gol. În schimb, Săgeata a lovit la prima oportunitate, Zaharia reluând cu capul din 6 metri, după un corner executat de Vezan. Până la pauză, Farul a forţat egalarea, dar Olteanu a blocat şuturile expediate de la distanţă de Lupu şi Badea. După pauză, au avut loc numeroase schimbări în ambele formaţii, astfel că nivelul jocului a mai scăzut, dar tensiunea s-a păstrat. Spiritele s-au încins şi mai mult când asistentul Sebi Stoianof a semnalizat un fault comis de Gheară asupra lui Chehaia, în suprafaţa de pedeapsă, iar Badea a restabilit egalitatea cu o execuţie sigură de la punctul cu var. Mai mult, cu două minute înainte de final, Paraschiv a adus Farul în avantaj, finalizând o acţiune personală cu un şut la colţul scurt. Scorul final a fost stabilit de Gheară, care a trimis imparabil cu capul după un corner executat de Şamata, în ultimul meci de joc.

Au evoluat echipele: FC Farul (antrenor Marian Pană) - prima repriză: Cernea - Niţescu, Nicolau, L. Dobre, L. Ştefan, Sascău - I. Lupu, Stăncioiu (45 Gh. Badea), Ştefoi - Şt. Ciobanu, Pătulea; repriza a doua: Măcelaru - I. Călin (95 Husein), Buzea, Nicolau (107 Chehaia), L. Ştefan, Sascău (96 Epure) - Gh. Badea (72 Stăncioiu, 100 Păduraru), Ştefoi (96 R. Oprea), I. Lupu - Şt. Ciobanu (85 M. Tănasă), Pătulea (85 Negruţ, 110 A. Paraschiv); Săgeata (antrenor Constantin Gache) - prima repriză: Fl Olteanu - Mişelăricu, Goşa, Fl. Popa - Bold, N. Creţu, A. Vaştag, I. Constantin - Vezan - Jianu, D. Zaharia; repriza a doua: Gordin - Mişelăricu, Gheară, Fl. Popa (105 Şamata) - Costachi, V. Apostol, L. Mihai II, Corcoveanu - Vezan (80 M. Gheorghe) - D. Zaharia (90 Şicu), S. Chiţu. Marcatori: Gh. Badea 108 - pen, Al. Paraschiv 118 / D. Zaharia 23, Gheară 120. Arbitri: Claudiu Marcu - Aurel Oniţa şi Sebi Stoianof.

TEST UTIL. La finalul partidei, ambii tehnicienii au analizat jocul propriilor echipe. “În mare parte, sunt mulţumit de joc, pentru că am văzut potenţialul jucătorilor şi al echipei. Suntem mai compacţi, alergăm mai mult şi suntem pe drumul cel bun. Mă bucur că am făcut faţă unei formaţii bune ca Săgeata. Voi trage o linie şi vor rămâne doar jucătorii de care am nevoie. Obiectivul meu este să formez o echipă care să se bată la victorie în fiecare meci”, a spus Marian Pană. “A fost un test util şi foarte concludent. Nu pot fi mulţumit, dar suntem în perioada de pregătiri şi căutăm soluţii. Încercăm noi sisteme de joc şi mai durează până se vor închega relaţiile de joc, dar este clar că avem nevoie de întăriri”, a explicat Constantin Gache.