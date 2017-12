Egalitate în duelul dintre CVM Tomis Constanţa şi VCM Piatra Neamţ

După primele două meciuri ale finalei Diviziei A1 la volei masculin, ediţia 2007-2008, dintre Club Volei Municipal Tomis Constanţa şi Volei Club Municipal Piatra Neamţ, scorul la general este egal, 1-1. Întîlnirile disputate sîmbătă şi duminică, la Piatra Neamţ, au avut desfăşurări diferite. În primul joc, voleibaliştii Tomisului au controlat cu autoritate primul set, pe care l-au cîştigat cu 25-18. În al doilea set, gazdele au încercat să echilibreze disputa, dar accidentarea coordonatorului de joc Marius Dascălu, la scorul de 13-11 pentru Piatra Neamţ, a dat peste cap calculele antrenorului Dan Gavril. CVM Tomis şi-a adjudecat setul secund, cu 25-21, pentru ca în al treilea set să asistăm la un galop de sănătate al campionilor, care s-au impus cu 25-19. 3-0 pentru CVM Tomis şi campioana en titre pornea favorită şi în al doilea joc. Din păcate, echipa antrenată de Stelio De Rocoo şi Massimilano Giaccardi nu a repetat duminică evoluţia de sîmbătă, cu toate că primul set a revenit Tomisului, cu 25-22. În următoarele trei seturi, nemţenii s-au aflat în permanenţă la conducere, întorcînd spectaculos rezultatul: 25-23, 25-18 şi 25-23, revenirea constănţenilor din finalurile setului doi şi patru fiind în zadar. 3-1 pentru VCM Piatra Neamţ în al doilea joc, iar următoarele trei partide sînt programate la Constanţa, pe 19, 20 şi 21 aprilie. În cele două meciuri de la Piatra Neamţ au evoluat următorii jucători - VCM Piatra Neamţ: Dascălu, Moisa, Gheorghiţă, Ştefură, Mihalcea, Didorciuc, Zaharov, Harbuz, Dumitrache, Matei şi R. Gavril (libero); CVM Tomis: Toronyai, Ilieş, Hein, Ivkovic, Began, Ashlei, Daivison, Voinea, Meyer, Erkan, Yankov şi Tănăsescu (libero). Au arbitrat: Mirel Zaharescu şi Lucian Năstase (ambii din Galaţi). Observator: Virgil Dumitrescu (Bucureşti).

„Sînt dezamăgit, pentru că am jucat mai slab decît sîmbătă. Am comis numeroase greşeli şi am fost aproape inexistenţi la blocaj. Am întîlnit o echipă bună. Urmează meciurile de la Constanţa, în care promit să jucăm mai bine“, a declarat, după al doilea joc, antrenorul principal al Tomisului, Stelio De Rocco, cel căruia elevii săi nu i-au putut oferi o victorie drept cadou în ziua în care a împlinit 48 de ani. „Am avut probleme în a doua partidă. Piatra Neamţ a jucat mult mai bine decît sîmbătă. La Constanţa trebuie să cîştigăm de două ori pentru a deveni campioni“, a spus Ashlei Nemer. „Am crezut că vom egala situaţia. Echipa s-a mobilizat şi a reuşit acest lucru, pentru că am blocat şi am servit mai bine decît sîmbătă. Constanţa formează o echipă mult mai completă şi evoluînd pe teren propriu în următoarele partide porneşte cu prima şansă la cîştigarea titlului“, consideră antrenorul principal al nemţenilor, Dan Gavril.

Celelalte rezultate din partidele jucate în play-off - finala mică: Dinamo - Steaua 3-2 şi 3-0 (se joacă în sistemul “cel mai bun din cinci meciuri”, ultimele trei partide fiind programate pe terenul Stelei, pe 19, 20 şi 21 aprilie); locurile 5-6: Remat Zalău - Explorări Baia Mare 1-3; locurile 7-8: Constam Buzău - Unirea Dej 0-3 (se joacă în sistemul “cel mai bun din trei meciuri”, ultimele două partide fiind programate la Baia Mare, respectiv Dej, pe 19 şi 20 aprilie).

