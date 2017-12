Egiptean acuzat de înşelăciune, eliberat

După un an de arest, egipteanul Ahmed Mahmoud Mohamed Abdelghany Helaly, de 29 de ani, încarcerat în luna ianuarie 2009 pentru înşelăciune şi fals în înscrisuri sub semnătură privată, a fost eliberat, vineri, de magistraţii constănţeni, care au dispus înlocuirea măsurii arestării preventive cu obligarea de a nu părăsi localitatea. Amintim că egipteanul este judecat alături de Mircea George Nedelcu, de 26 ani, din Constanţa, acuzat de complicitate la înşelăciune şi fals în înscrisuri sub semnătură privată. Conform actului de inculpare, cei doi au pus la cale o afacere cu tractoare uzate, din care sperau să scoată bani mulţi. Oamenii legii spun că egipteanul a acţionat în calitate de reprezentant al SC Salma Trade SRL Constanţa şi a indus în eroare o altă firmă, SC Layla SRL, la care Nedelcu lucra ca agent de vânzări, cu ocazia încheierii şi derulării unui contract de vânzare-cumpărare de tractoare uzate. El a emis în fals două facturi fiscale în valoare de 359.400 lei, privind achiziţionarea unui număr de 47 de tractoare uzate, despre care ştia că nu există. Mircea George Nedelcu este acuzat că l-a ajutat pe Ahmed să îşi înşele patronul, semnând şi ştampilând cele două facturi fiscale emise de firma egipteanului, cu toate că ştia foarte bine că tractoarele nu există.