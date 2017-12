Egiptenii, rechemaţi la urne

Secţiile de vot au fost deschise ieri, la ora locală 08.00, în Egipt, unde a avut loc al doilea tur de scrutin al alegerilor legislative, pe care le va câştiga probabil detaşat partidul de guvernământ, după retragerea principalelor două formaţiuni ale opoziţiei. Primul tur, care a avut loc la 28 noiembrie, a fost marcat de acuzaţii de fraudă la scară mare şi de violenţe, ceea ce a determinat pe Frăţia Musulmană, principala forţă a opoziţiei din ţară, şi partidul liberal Wafd, sigura formaţiune laică, să se retragă din procesul electoral. Partidul Naţional Democrat al preşedintelui Hosni Mubarak a obţinut 209 mandate în primul tur, reprezentând aproximativ 95%. Guvernul a respins aceste acuzaţii, iar Partidul Naţional Democrat a pus eşecul opoziţiei pe seama slăbiciunii acesteia. În al doilea tur se va afla în competiţie doar cu partide mici din cadrul opoziţiei, fără importanţă reală, şi cu independenţi.

Alegătorii sau fost chemaţi să aleagă 283 de deputaţi, până la ora locală 19.00. Au fost în competiţie 566 de candidaţi, dintre care 383 din cadrul Partidului Naţional Democrat, în unele cazuri aceştia candidând mai mulţi pentru acelaşi mandat, 167 de independenţi şi 16 candidaţi ai opoziţiei. Ieri dimineaţa, la o secţie de votare din Cairo, poliţiştii depăşeau ca număr alegătorii prezenţi, potrivit unui fotoreporter al AFP.

Acest scrutin legislativ are loc la un an după alegerile prezidenţiale, într-un climat de incertitudine asupra succesorului posibil al lui Hosni Mubarak, în vârstă de 82 de ani, care se află la putere de 29 de ani. Şeful statului nu a anunţat, încă, dacă va candida pentru un nou mandat, dar a permis anturajului său să spună că ar putea exercita încă un mandat. Aleşii din Adunarea Poporului, cea mai importantă dintre cele două Camere ale Parlamentului, au un mandat de cinci ani. Adunarea are 518 mandate, dintre care 508 sunt atribuite prin alegeri, iar zece sunt atribuite în mod direct de către preşedintele Mubarak.