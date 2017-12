Egiptul a blocat peste 424 de site-uri

Numărul de website-uri blocate în Egipt a crescut la cel puțin 424, în timp ce țara continuă să adopte măsuri de cenzură începute din luna mai, potrivit unui grup de monitorizare din Cairo, relatează marți agenția DPA. Potrivit AFTE (Association for Freedom of Thought and Expression), un ONG egiptean care a urmărit site-urile afectate, cea mai recentă interdicție include site-urile a două grupuri de apărare a drepturilor omului și alte 17 site-uri VPN și proxy. La 24 mai, mass-media oficială din Egipt a anunțat că guvernul a ordonat blocarea accesului la 21 de site-uri de știri, susținând că ele sprijină terorismul sau publică știri false, inclusiv site-uri afiliate la Frăția Musulmană și rețeaua qatariotă Al Jazeera.

Cu toate acestea, interdicția a fost extinsă pentru a include și site-uri de știri independente. Luna trecută, ONG-ul internațional Reporteri fără Frontiere (RSF) a anunțat că site-ul său a fost blocat în Egipt. Potrivit AFTE, numărul total de site-uri interzise diferă de obicei în funcție de compania de acces la internet a cărei rețea este folosită. Guvernul nu a declarat oficial că se află în spatele interdicției. Starea de urgență declarată în aprilie, după un dublu atentat asupra unor biserici care a ucis aproape 50 de persoane, îi acordă președintelui puteri speciale, ce includ cenzurarea și confiscarea publicațiilor, monitorizarea și interceptarea tuturor comunicațiilor, precum și închiderea oricăror facilități.