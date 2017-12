Egiptul cere 3,2 miliarde de dolari împrumut

Autorităţile de la Cairo au solicitat Fondului Monetar Internaţional (FMI) să-i acorde un pachet de sprijin în valoare de 3,2 miliarde de dolari, în condiţiile în care guvernul interimar vrea să acopere un deficit bugetar agravat de tensiuni politice şi economice. Precedentul guvern sprijinit de forţele armate a respins o ofertă de asistenţă financiară în valoare de trei miliarde de dolari oferită de FMI în luna iunie a anului trecut, însă între timp problemele de finanţare ale ţării s-au înrăutăţit, iar moneda naţională a început să fie supusă presiunilor. Ministrul pentru planificare şi cooperare internaţională, Abu el-Naga, a adăugat că delegaţia FMI va reveni la Cairo la finele acestei luni. La rândul său directorul regional al FMI, Masood Ahmed, a subliniat că mai rămân de rezolvat o serie de detalii tehnice ale acordului şi că vizita de săptămâna aceasta are drept obiectiv evaluarea situaţiei Egiptului.

De la debutul protestelor de stradă în urmă cu un an, investitorii străini au evitat Egiptului, ceea ce a obligat autorităţile de la Cairo să se bazeze pe băncile locale pentru finanţare. Această situaţie a condus însă la creşterea randamentelor pentru titlurile de stat până la un nivel care potrivit economiştilor este nesustenabil. Noul Guvern de la Cairo, numit în luna noiembrie 2011, trebuie să reducă cheltuielile însă riscă astfel să nemulţumească populaţia, care depinde de subvenţiile de stat şi care se aşteaptă la o îmbunătăţire a standardului de viaţă după căderea lui Hosni Mubarak. Potrivit ministrului Abu el-Naga, deficitul bugetar preconizat pentru acest an este de 144 miliarde lire egiptene, echivalentul a 23,58 miliarde de dolari, sau 8,7% din PIB, comparativ cu 9,5% din PIB anul trecut, potrivit estimărilor oficiale. Fără sprijin financiar de la FMI este puţin probabil ca Egiptul să poată beneficia de ajutoarele internaţionale convenite anul trecut de ţările donatoare pentru ţările din Orentul Mijlociu şi Africa de Nord. Cu toate acestea nu există o certitudine că se va ajunge la un acord. FMI insistă că orice acord cu autorităţile de la Cairo are nevoie de un sprijin politic larg, ceea ce înseamnă că va putea fi transferat în mâinile următorului Guvern.