EHF scoate Constanţa de pe harta handbalului european

Federaţia Europeană de Handbal (EHF) a înştiinţat campioana României la handbal masculin, HCM Constanţa, că nu are dreptul să dispute la Constanţa partidele din sezonul 2011-2012 al Ligii Campionilor. Deşi HCM şi-a câştigat pe merit participarea în cea mai importantă competiţie intercluburi, unde a avut cele mai bune rezultate dintre echipele româneşti, pentru EHF factorul sportiv pare să conteze mult prea puţin. „Nici măcar nu şi-au motivat decizia. Nu este vina noastră că nu s-a construit Sala Polivalentă. Se construiesc stadioane în pantă şi săli în diverse localităţi de la ţară mai mult pentru nunţi decât pentru beneficiul copiilor. Primăria şi Consiliul Judeţean Constanţa au făcut tot ce le stă în putinţă pentru construirea acelei săli, dar proiectul s-a împotmolit la Bucureşti“, afirmă dezamăgit directorul executiv al HCM, Nurhan Ali. Ultima găselniţă a oficialilor federaţiei europene ar fi numărul de locuri pe care ar trebui să îl aibă o sală în Champions League. „Din câte am auzit, s-ar dori ca numărul minim de locuri să fie de 3.000 pentru a putea găzdui partide în Liga Campionilor. Ar fi o adevărată lovitură nu numai pentru HCM, ci pentru întreg handbalul românesc. În România poţi număra doar pe două degete astfel de săli. Una este în Bucureşti şi alta recent construită la Piatra Neamţ. Cei de la EHF ar trebui să ne spună dacă au ceva cu noi. Nu ne sprijină cu nimic, dar ne cer tot mai mult în fiecare an. Poate că la ei nu a fost nici criză“, mai spune oficialul HCM-ului. Conducerea HCM-ului nu şi-a pierdut totuşi speranţa că în cele din urmă EHF va înţelege situaţia, va analiza din nou cererea campioanei României şi va lua în final o decizie care să le ofere lui Toma şi compania şanse egale în faţa adversarilor. „Cei de la EHF au văzut şi vara trecută că s-au făcut eforturi foarte mari pentru ca suprafaţa de joc a Sălii Sporturilor să fie la dimensiunile cerute în Champions League. Dacă nu vom obţine o nouă derogare, varianta de rezervă este Buzăul. Ce facem însă dacă se va aplica acea regulă cu minimum 3.000 de locuri? Oricum, EHF trebuie să înţeleagă că se cheltuieşte foarte mult pe deplasări, pe cazare, iar în Buzău nu există decât vreo două hoteluri care să poată găzdui la nivelul dorit echipele adverse, arbitrii şi observatorii. În Constanţa pot alege din 30-40 de variante“, a mai precizat directorul executiv al campioanei României.