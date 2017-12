Ei sunt cei “10 oameni de valoare ai Constanţei”

08:05:39 / 08 Martie 2014

exista politicieni de valoare ?

Credem ca in actuala situatie in care se gaseste Romania este imposibil sa gasesti in politica oameni de valoare , cel mult de merit . Cand vorbim de valoare in politica ne referim la rezulate in domeniile vitale pentru existenta unui popor : economie , educatie , sanatate , justitie , stat de drept , prosperitate . Exista deosebire intre valoare si merit . Avem cativa politicieni merituosi , care au incercat sa faca ceva pentru cei care i-au ales , dar fara rezultate notabile sau foarte modeste . Categoria " politica " inclusa in lista de mai sus nu este corecta si nici necesara . Citind numele politicienilor care au fost nominalizati , constatam ca nici unul nu a realizat ceva deosebit . Chiar si asa , sa-i nominalizezi pe Tararache si Banias , inseamna sa devalorizezi notiunea de valoare . Meritele clasei politice constau in faptul ca s-au straduit sa se chiverniseasca si valoarea lor in faptul ca au reusit , in conditiile in care saracia creste . Oricum, ne intriga faptul ca lipsesc din lista celor nominalizati politicieni de mare merit si valoare ca Eduard Martin , Gigel Chiru , Chesoi , Comanici , ca sa dam cateva exemple de figuri ilustre in politica locala . Daca cei nominalizati la celelalte categorii sunt inca destul de putini si fara rezultate pe masura capacitatilor si talentelor demonstrate , este tocmai existenta categoriei celor din grupa politica . Este un prilej de a reaminti spusele lui Arghezi : " Sa te faci om politic , omulet politic , lichea politica . Cel din urma politician bate cu o suta de lungimi pe cel mai destoinic dintre carturari , industriasi , negustori si muncitori . In prima zi de guvern ia mita cateva milioane . Srapitura se face personagiu . Hotul se transforma in potentat . Clientul prezumtiv al Codului Penal e legiuitor si paznic al drepturilor si datoriilor obstesti ".