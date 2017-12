„El mi-a spus că o să se răzbune şi că o să plătesc scump!”

„...EL NU POATE REUŞI DECÂT DÂND CU MIZERIE ÎN ALŢII”. Tânăra de 37 de ani care s-a aruncat, luni după-amiază, de la etajul şase al unui bloc situat în zona Faleză Nord se numeşte Elena Liliana Hristodorescu şi era manager al magazinului Marks&Spancer, din complexul TOM, din Constanţa. În urma necropsiei efectuate de medicii legişti s-a stabilit că femeia a murit după ce i-a explodat inima. Pe trupul ei nu au fost găsite urme de violenţă. În apartamentul din care s-a aruncat Liliana Hristodorescu, ce aparţine lui Alexandru Mincu, care este lector la Facultatea de Fizică din cadrul Universităţii „Ovidius” Constanţa, anchetatorii au găsit un bilet de adio, iar lângă acesta o sticlă de vodkă. Din rândurile aşternute pe hârtie, femeia a lăsat să se înţeleagă că vina ar fi a iubitului ei, Alexandru Mincu, care o făcea să sufere, motiv pentru care a hotărât să îşi ia viaţa. “De asta mi-am pus eu sufletul în mâinile lui, ca să-l împartă cu oamenii, ce nici măcar nu mă consideră? Ca să mă facă de râs! I-am dat sufletul meu înscris pe mine şi el l-a dat mai departe. Atât ai putut face. Asta poate el face. Alex, Laura, mama, Cătă, el nu poate reuşi decât dând cu mizerie în alţii, din asta s-a născut el. Mizeria altora! Dacă nu ar fi mizeria, ce ar fi el? Taking the right road. El a ales să te umilească, el a ales să folosească sufletul tău, el a ales să te ucidă prin tot ce a făcut, eu nu mai am nimic”, sunt ultimele cuvinte, incoerente, ale femeii, înşirate pe o coală de hârtie. Poliţiştii continuă cercetările în acest caz, pentru a stabili cu exactitate detaliile întâmplării.

EL MI-A OMORÂT FATA. Trupul neînsufleţit al Lilianei Hristodorescu a fost dus la Lumina, unde locuieşte mama ei, împreună cu actualul soţ. Ştefania Urse a fost sfâşiată de durere când a auzit teribila veste. Femeia stătea la capul fiicei şi o ruga cu lacrimi în ochi să o ia după ea, pentru că nu mai vrea să trăiască. “Un nebun mi-a omorât copilul. Nu a vrut să îmi dea telefoanele ei. Le-a păstrat el. A ademenit-o şi mi-a omorât-o acum. El mi-a zis că odată o să se răzbune şi că o să plătesc scump… şi uite că acum plătesc. Nu a bătut-o niciodată, dar o teroriza psihic: îi spunea că nu e capabilă de nimic şi că e obsedată de funcţie şi de slujba ei şi că nu e în stare să facă un copil. Ea vroia să plece la Bucureşti, dar el vroia să o pună vânzătoare la un aprozar numai să nu plece. L-am rugat de mii de ori să îmi lase fata în pace, dar nu a vrut”, a declarat Ştefania Urse, mama fetei decedate, care a adăugat că Liliana era o femeie realizată. „Avea apartamentul ei în Constanţa, avea maşină, un loc de muncă bine plătit, unde era respectată, nu avea nevoie de nimic de la el”, a mai spus mama fetei. Nici colegelor de la muncă nu le venea să creadă că Liliana şi-a luat viaţa. “Era o fire veselă, nu a părut abătută niciodată, cu atât mai mult în ultimele zile. Ca şefă, era foarte calmă şi răbdătoare. Nu înţelegem de ce s-a sinucis”, a declarat o angajată a firmei Marks&Spencer.

EX CUMNAT, ACTUAL IUBIT. Alexandru Mincu, iubitul fetei care s-a sinucis, era fostul ei cumnat. Acesta fusese căsătorit cu sora vitregă a Lilianei Hristodorescu, timp de şase ani. O apropiată a familiei ne-a declarat că Alexandru Mincu s-a despărţit de soţia lui deoarece nu se mai înţelegeau. “Mama Lilianei şi cu tatăl ei vitreg s-au mutat în Lumina în urmă cu zece ani. Tatăl vitreg are o fată, care locuieşte la Bucureşti. Cu aceasta a fost căsătorit Alexandru Mincu, timp de şase ani, iar împreună au un copil. Nu s-au înţeles şi au hotărât să se despartă. Cât a fost căsătorit cu sora ei vitregă, el o critica mereu pe Liliana în faţa tatălui ei vitreg. Îi spunea tot felul de lucruri urâte şi o jignea mereu. Cu timpul a început să o viziteze pe Liliana sub pretextul că i s-a stricat calculatorul. Asta s-a întâmplat o zi, două, trei, până când a convins-o să fie împreună. După ce a făcut-o să se îndrăgostească de el, au stabilit că ar fi mai bine dacă s-ar muta la el acasă. Treptat, a început să îşi mute lucruri la el. Această aventură durează cam de un an şi jumătate. Este o măgărie ce a făcut el”, a declarat o apropiată a familiei. Femeia a mai spus că mama fetei nu a fost niciodată de acord cu această relaţie deoarece ştia cât de mult a suferit fiica vitregă şi nu vroia aceeaşi soartă şi pentru fata ei. “Ea se ruga ca Liliana să îşi găsească un băiat bun cu care să se căsătorească şi să îi facă un nepot”, a mai precizat aceasta. Aceeaşi sursă a adăugat că nimeni nu era de acord cu această relaţie, nici tatăl vitreg şi nici sora ei vitregă, care o sfătuia să nu stea cu el pentru că o să-şi bată joc şi de ea.

„CINE DOREŞTE SĂ AFLE ADEVĂRUL...” Studenţii şi colegii de catedră ai lui Alexandru Mincu îl descriu pe acesta ca fiind o fire introvertită, refugiat în domeniile absconse ale studiului fizicii cuantice, materie pe care, de altfel, o preda. Pe acest fond, şi în contextul tragediei al cărei personaj principal este, Alexandru Mincu a spus: „Cine doreşte să afle adevărul să spună tare: vrem să aflăm adevărul! Pentru că adevărul acesta este legat de altele şi anume de toate cele pe care le-aţi văzut şi nu vi s-au dat explicaţii în această lume”. Fiu al controversatul critic literar şi profesor universitar Marin Mincu, Alexandru Mincu este un profesor apreciat în domeniul său, şi, de asemenea, coautor de manuale şi de cursuri de fizică. Studenţii îl descriu ca pe un dascăl aspru şi rigid, care dă note foarte mici.