Electrica a speriat investitorii

Acţiunile Electrica se aflau, ieri, în scădere cu 2,2% pe bursa de la Bucureşti, după ce în deschiderea tranzacţiilor au pierdut până la 3,8%, şi au ajuns la preţul de listare din luna iulie, după ce compania a anunţat că estimează un rezultat negativ în trimestrul al patrulea. Piaţa per ansamblu a menţinut direcţia negativă din deschiderea tranzacţiilor. Principalii indici, BET Plus, de referinţă, şi BET, al celor mai lichide acţiuni, se aflau pe minus cu 0,4% după prima parte a şedinţei de joi, faţă de un declin de 2% în deschiderea pieţei. BET Plus include cele mai lichide 40 de acţiuni din piaţa reglementată BVB, cu excepţia SIF-urilor şi a acţiunilor companiilor străine. Tranzacţiile s-au ridicat la 11,94 milioane de lei (2,69 milioane de euro) până la ora 14.00, cu un rulaj mai ridicat pe titlurile Zentiva (SCD) şi Electrica (EL). „Ceea ce a anunţat Electrica cu privire la pierdere a cam speriat investitorii, care au şi alte opţiuni, precum Transgaz (TGN) sau Romgaz (SNG). Preţul de 11 lei/unitate ar putea fi de echilibru. Per ansamblu, există o uşoară corecţie a pieţei, influenţată de bursele externe", a declarat directorul de operaţiuni al SSIF Estinvest, Marcel Murgoci.