Electrica plăteşte peste 8,7 milioane lei pentru echipamente individuale de protecţia muncii

Electrica va plăti 8,77 milioane lei, fără TVA, pentru echipamente individuale de protecţie a muncii, conform normelor în vigoare, către şapte companii care au câştigat licitaţia, potrivit unui anunţ publicat pe e-licitaţie.ro. Contractele au fost atribuite în lunile noiembrie şi decembrie 2011 către şapte companii, respectiv Artego SA, Nimar SRL, All Tin SRL, Romind T&G SRL, Nakita Prod Comimpex SRL, Marko Impex SRL şi Matei Conf Grup SRL. Firmele care au câştigat licitaţia trebuie să ofere echipamente de protecţie, mănuşi de lucru, îmbrăcăminte de protecţie împotriva intemperiilor, articole de siguranţă pentru cap, precum şi îmbrăcăminte de protecţie şi de securitate. Acţionarul majoritar al Electrica SA este Ministerul Economiei, Comerţului şi Mediului de Afaceri. Compania are o cotă de 25% pe sectorul de furnizare electricitate. Electrica SA are în prezent şapte filialele, cele de distribuţie şi de furnizare din Transilvania şi Muntenia (Electrica Transilvania Nord, Electrica Transilvania Sud, Electrica Muntenia Nord), precum şi filiala Electrica Serv, deservind în total aproximativ 3,5 milioane clienţi.