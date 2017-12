Pentru lucrările anuale de reparaţii şi întreţinere instalaţii şi reţele electrice, precum şi posturi de transformare, Sucursala de Distribuţie a Energiei Electrice Constanţa anunţă întreruperea furnizării energiei electrice în timpul lucrărilor, după următorul program, între orele 08:00 - 17:00.

Astăzi, 1 februarie, vor fi afectaţi consumatorii din Constanţa - zona Tomis Nord - Scapino, blocurile C1 şi C3, zona Faleză Nord, str. Pescarilor, bl. BM 11, zona Palas - CFR, străzile: Mureşului, Moţilor, Munţii Tatra, Bucegi, Brotăcei, Lt. Mănoiu; în Medgidia, str. Podgoriilor, bl. VS 11, VS 12, VS 13, VS 14, VS 15, VS 16, str. M. Bravu, VS 23; în Eforie Nord, Cartier Cimitir; în Mangalia, str. Ţepeş Vodă, Libertăţii (parţial); localităţile: Poarta Albă, Darabani, Techirghiol.

Mîine, 2 februarie, nu vor avea energie electrică locuitorii din Constanţa, zona Tomis Nord, str. Badea Cârţan, blocurile: BC1, BC2, BC6, zona Faleză Nord, str. Pescarilor, bl. BM 12, BM 13, zona Universitate, Universitatea Ovidius, str. Ion Vodă, Unirii, Nouă, Inst. Titorian, Patriei; localitatea Lumina şi zona industrială; în Hîrşova, străzile: Oborului, Ardealului, Libertăţii, Atelierelor, N. Bălcescu; în Eforie Nord, Cartier Cimitir; în Mangalia, străzile: Ţepeş Vodă, Libertăţii (parţial); localităţile Dulgheru şi Techirghiol.