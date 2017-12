Elefanţii ar putea fi scoşi din spectacolele de circ

Justiţia federală americană a început, miercuri, să examineze o propunere de scoatere a elefanţilor din circurile Ringling Bros, Barnum şi Bailey, acuzate de maltratarea animalelor. Mai multe organizaţii pentru apărarea animalelor, între care şi Animal Welfare Institute (AWI) sau American Society for the Prevention of Cruelty to Animals (ASPCA), au iniţiat acest proces în urmă cu opt ani, în urma unei plîngeri formulate de un fost angajat al circului Ringling Bros, scandalizat de felul în care erau trataţi elefanţii. Reclamanţii afirmă că circul încalcă legea privind protecţia animalelor în pericol, hărţuind şi rănind elefanţii de Asia. Ei denunţă utilizarea unor beţe lungi, cu vîrfuri ascuţite, curbate, folosite pentru a dresa elefanţii. ”Aceste instrumente sînt folosite în mod normal pentru a disciplina, corecta şi pedepsi elefanţii”, a afirmat avocatul organizaţiilor pentru apărarea drepturilor animalelor, Katherine Meyer. Ea a mai atras atenţia şi asupra deplasărilor lungi ale circului prin ţară, în timpul cărora elefanţii erau ţinuţi în cuşti de fier, cu lanţuri la picioare, timp de zeci de ore.

Avocatul care reprezintă Ringling Bros, John Simpson, a apărat angajaţii circului, susţinînd că utilizarea acestor instrumente nu este dăunătoare animalelor. ”Elefanţii au pielea groasă. Aceste instrumente nu le fac rău”, a spus acesta, acuzînd reclamanţii că doresc pur şi simplu interzicerea elefanţilor în circ. În proces urmează să fie audiaţi martori şi prezentate fotografii, înregistrări video, dar şi instrumente de dresaj sau lanţuri grele. Procesul, care va dura circa trei săptămîni, se va termina după opt ani de proceduri. ”Nu e niciodată prea tîrziu să închizi cazul”, a spus judecătorul Emmett Sullivan, în deschiderea şedinţei.