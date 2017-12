„Elefantul Arab” cucereşte Orientul Mijlociu

Uzina Vulcan din București a inaugurat oficial, ieri, cea mai mare unitate de pompare pentru extracția țițeiului din Europa şi a încheiat deja un contract pentru livrarea a 200 de unităţi din toată gama în Orientul Mijlociu. „Inaugurăm o nouă gamă de produse pentru că activăm pe pieţe care cer aceste produse. Vrem să valorificăm istoria Vulcan în toată Europa, dar şi în Est. Prin acest utilaj am dovedit că industria românească este capabilă să funcţioneze şi să redevină competitivă pe marile pieţe internaţionale. În ceea ce priveşte contractul cu Orientul Mijlociu, acesta este de 22 milioane de euro, dar poate depăşi această sumă. 30% din unităţi au fost deja livrate. „Elefantul Arab” este denumirea comercială sub care va fi vândut în zona Golfului Persic noul utilaj petrolier 100% românesc. De asemenea, până la sfârşitul acestui an vom mai participa la alte două licitaţii în Kuweit şi Oman, cap de listă fiind chiar acest utilaj", a declarat directorul general executiv al Vulcan SA, Remus Vulpescu, care a subliniat că Vulcan nu a mai realizat de mulţi ani investiţii noi. Vulpescu a precizat pentru Mediafax că Vulcan a investit 350.000 euro din surse proprii în cercetarea, dezvoltarea şi testarea acestui prototip. "Unitatea a fost construită special pentru câmpurile cu zăcăminte mari de petrol. Adâncimea maximă de operare este de 4.000 de metri. Poate extrage peste 1.000 de barili de țiței pe zi, cu un consum de energie de numai 60 kWh/h, însemnând un spor de productivitate de 30% și o creștere de eficiență energetică tot de 30% față de vârful de gamă precedent", a spus reprezentantul Vulcan SA.

Vulcan SA are în prezent 560 salariaţi, după concedierea a jumătate din personal, însă conducerea companiei spune că în maximum un an vor ajunge în total 1.200 angajaţi. "Capacitatea de producţie a companiei s-a înjumătăţit, pentru că şi numărul salariaţilor a fost redus la jumătate. Am reangajat deja 50 de salariaţi din cei care au fost daţi afară, iar într-un an vrem să mai angajăm, să ajungem la 1.200 angajaţi", a precizat Vulpescu. Acesta estimează că Vulcan va atinge o cifră de afaceri de 25 milioane lei la nivelul acestui an. Reprezentantul Vulcan a menţionat totodată că în această toamnă se va discuta planul de reorganizare al companiei, aflată de doi ani în insolvenţă. În următorii 3 - 5 ani, Vulcan țintește vânzări externe de minimum 75% din cifra de afaceri. Pentru echipamentele sale de producere a energiei, Vulcan a ales cu prioritate țările din nordul Europei, recunoscute pentru nivelul avansat al științei și tehnologiei, al standardelor de calitate și de mediu, precum și al politicilor energetice, în timp ce pentru utilajul petrolier Vulcan își consolidează prezența în zona Golfului Persic, în estul Europei și în America de Sud.

Contractele existente acoperă 85% din capacitatea de producție actuală a Uzinei Vulcan pentru următoarele 9-12 luni, indicând un potențial real de creștere a capacității de producție în condițiile unui management riguros al performanței. Vulcan Bucureşti, companie controlată de omul de afaceri Ovidiu Tender, a intrat în insolvenţă în mai 2013, administrator judiciar fiind firma Euro Insol, controlată de Remus Borza. Din 2003, Vulcan SA face parte din grupul Tender.

Oficialii companiei spun că absența unor politici naționale coerente de redresare a industriei, criza globală, întârzierea investițiilor în modernizarea tehnologică a energeticii românești, dar și alte cauze au provocat intrarea Vulcan în procedura insolvenței în luna mai 2013, cu datorii neplătite de circa 55 de milioane de euro la acea dată. Principalii creditori ai Vulcan sunt Banca Comercială Română și Agenția Națională de Administrare Fiscală.

Cu peste 100 ani de tradiție în industria românească, Uzina Vulcan din București a livrat peste 25.000 de unități de pompare pentru extracția țițeiului, în circa 25 țări de pe 5 continente. De asemenea, Vulcan este și producătorul cazanelor de abur industriale din marile termocentrale românești, inclusiv Turceni, Rovinari, Craiova, Deva, Drobeta-Turnu Severin, Oradea, Iași, Brașov, Constanța.