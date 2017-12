Elena Băsescu nu ar fi potrivită să reprezinte România în PE

În ediţia electronică de luni, publicaţia germană Der Spiegel relatează că Elena Băsescu şi Gigi Becali sînt reprezentanţii români la alegerile europene care sporesc diversitatea unei serii de candidaţi ce include modele, miliardari, vedete de televiziune, sportivi, un prinţ şi un partid al piraţilor. Ziarul o compară pe mezina lui Băsescu cu o vedetă de televiziune din Italia, fostă Miss Italia, dar apreciază că fiica preşedintelui român are totuşi o perioadă activă petrecută la Bruxelles, în practică la un delegat din partidul tatălui său. Cotidianul german aminteşte că fiica şefului statului lucrează ca model şi este “cunoscută pentru o viaţă amoroasă plină de evenimente”. Potrivit ziarului, datorită înfăţişării sale, ea a fost numită în presă “Paris Hilton din România”. În opinia multor critici, jurnaliştii scot în evidenţă că Elena Băsescu nu ar fi potrivită din punct de vedere intelectual să reprezinte România în Parlamentul European (PE), în pofida susţinerii tatălui său, care consideră că ea ar fi “mult mai deşteaptă decît cred unii”. George “Gigi” Becali, în vîrstă de 50 de ani, este cel de-al doilea candidat român intrat în atenţia publicaţiei germane “Der Spiegel”, pentru faptul că a petrecut două săptămîni la închisoare, în urma privării de libertate a unor hoţi de către cele cinci gărzi de corp ale sale. Comparat, în mod ironic, tot cu un candidat din Italia, nepotul ultimului rege al acestei ţări, Umberto Reza Ciro René Maria de Savoia, prinţ de Piemont şi Veneţia, publicaţia remarcă faptul că Becali nu are totuşi o origine regească, ci este fiul unui cioban din Carpaţii Orientali: “Dar, ca şi prinţul, Becali simte că s-a născut pentru a conduce”. Şi Agenţia France Press (AFP) “atacă” subiectul candidaţilor la europarlamentare: “Un manechin fiică de preşedinte în România, un prinţ în Italia, un partid religios în Germania şi unul pentru protecţia animalelor în Olanda candidează pentru alegerile europene, considerate o rampă de lansare pentru cîteva celebrităţi şi formaţiuni politice mai neconformiste”. AFP relatează că mezina preşedintelui are 29 de ani, este uneori manechin, “este obişnuită cu gafele şi este cunoscută mai ales pentru petrecerile mondene la care ia parte în Bucureşti”. Agenţia franceză de presă scoate în evidenţă şi faptul că şi alte ţări au candidaţi “exotici” pe listele pentru europarlamentare, exemplificînd cu Silvio Berlusconi, aflat în plin scandal conjugal, sau deputatul german Gabriele Pauli, divorţată, care a provocat polemici pozînd cu mănuşi lungi de latex şi vorbind despre practicile sexuale fetişiste.