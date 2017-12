Elena Băsescu, repetentă ca europarlamentar

12:15:18 / 29 Decembrie 2013

Alegerea impostorilor

Daca se va proceda tot cu vot de turma, vom trimite si in PE infractori, asa cum am trimis in Parlamentul nostru. Si asta se va intampla atata timp cat ne vom multumi ca pentru noi sa hotarasca RTVvl lui Ghita si Antenele lui Voiculescu.