Elena Butnaru, cea mai valoroasă voleibalistă senioare în 2011

Ca în fiecare an, Consiliul Judeţean Constanţa şi Direcţia Judeţeană pentru Sport şi Tineret Constanţa au stabilit şi au premiat cei mai buni sportivi ai judeţului în 2011. Premii speciale au fost acordate celor mai buni jucători de la sporturile de echipă, seniori şi juniori. Cea mai bună voleibalistă senioare în 2011 a fost desemnată Elena Butnaru (36 de ani), jucătoare care s-a transferat la CV 2004 Tomis Constanţa cu exact un an în urmă. În ianuarie 2011, gruparea de pe Litoral o convingea pe fosta internaţională să revină pe terenul de volei! În mai 2010, Butnaru îşi anunţase retragerea din activitate, după un sezon petrecut în Italia, Serie A1, la Chateau d’Ax Urbino Volley. Nuţa s-a impus imediat ca titulară de bază la Tomis, echipă care a cucerit eventul în sezonul trecut.

Reporter: Ce înseamnă pentru tine acest titlu?

Elena Butnaru: Întotdeauna când primeşti un premiu este o bucurie şi o onoare. Mă simt mândră că am fost aleasă, pentru că eu am o vârstă şi chiar nu mă aşteptam la acest premiu.

Rep.: Cum a fost anul 2011 pentru tine şi pentru echipa din Constanţa?

E.B.: 2011 a fost un an foarte bun, având în vedere că noi, Constanţa, am câştigat cupa şi campionatul, adică tot ce se putea câştiga, aşa că nu pot decât să spun că a fost un an perfect.

Rep.: Te aşteptai la o asemenea revenire în forţă, mai ales că veneai după o pauză de câteva luni?

E.B.: Ştiam că nu-mi va fi uşor după o pauză destul de lungă, însă treptat, cu o pregătire adecvată, am reuşit să ajung în formă maximă exact când trebuia, în play-off-ul campionatului trecut.

Rep.: Această formă te-a propulsat din nou la echipa naţională...

E.B.: pentru mine a fost o surpriză că am fost convocată din nou, la trei ani de când nu mai jucasem pentru echipa naţională. Nu pot spune că 2011 a fost un an excelent pentru mine, care am jucat numai la Campionatul European. Pentru România a fost însă un an bun. În Liga Europeană echipa naţională a mers destul de bine, dar la Europene cred că se putea mai mult decât locul 12.

Rep.: Cum a fost pentru Tomis sezonul de toamnă?

E.B.: Pot spune că a fost bun, pentru că am pierdut un singur meci, cu Bacăul, iar acest meci nu contează prea mult, deocamdată. Rămâne să vedem ce va fi în play-off, acolo se decide campionatul. Am jucat şi în Champions League, unde avem deja două puncte după victoria cu Bergamo, una foarte importantă pentru moralul echipei. Mai ales că mulţi nu ne dădeau vreo şansă de a câştiga măcar un set în grupa aceasta! Cred că am făcut tuturor o surpriză plăcută, cu toate că şi în meciul de la Bergamo am fi putut mai mult.

Rep.: La acest sfârşit de an, ce le transmiţi iubitorilor de volei din Constanţa?

E.B.: Îi aşteptăm la sală în număr cât mai mare, pentru că vor avea ce să vadă. Mai avem un meci în Liga Campionilor, chiar cu deţinătoarea trofeului, echipa din Istanbul, iar în campionat vor fi destule partide frumoase şi disputate. Le doresc tuturor un an nou fericit, un 2012 plin de sănătate şi bucurii, să aibă un an mai bun decât 2011!