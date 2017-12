Elena de la „Mandinga” preferă băieţii inteligenţi

Elena, una din solistele „Orchestrei de salsa”, aşa cum este supranumită formaţia „Mandinga”, deşi este frumoasă şi… faimoasă, nu are pretenţii exagerate în ceea ce priveşte băieţii. „Nu am un anumit standard după care îmi aleg prietenii, nu am un tipar. Îmi place ca băiatul să fie drăguţ, să ştie să se comporte, dar, şi cel mai important, să aibă ceva în cap. Dacă este inteligent, cred că poate face orice, nu este nevoie să aibă bani, nu mă interesează acest aspect”, a declarat Elena.

În prezent, Elena este foarte ocupată cu promovarea noului single ai trupei, „Doar tu”, un featuring cu Connect-R, precum şi cu o cunoscută emisiune de divertisment, în cadrul căreia este coprezentatoare, alături de colegii săi de trupă.