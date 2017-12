După ce s-a retras din trupa "Mandinga", Elena şi-a început o carieră solo, acompaniată de o trupă de instrumentişti pentru prestaţiile live. Artista a susţinut, week-end-ul trecut, la Constanţa, primul său concert în noua formulă. Pentru cotidianul "Telegraf", Elena a vorbit despre noul său proiect şi despre viaţa sa de după "Mandinga".

Reporter: Cum te-ai simţit cîntînd pentru prima oară în noua formulă?

Elena: Sînt foarte emoţionată, este prima mea prestaţie alături de noua trupă, dar mă simt foarte bine. Am muncit foarte mult în ultimele două luni, am repetat intens, chiar şi patru ore pe zi. M-am simţit în siguranţă cu noii mei colegi, colaborăm atît pe scenă, cît şi în viaţa de zi cu zi. Acest lucru înseamnă foarte mult pentru mine, foarte greu găseşti oameni cu care eşti compatibil ca persoană, dar şi pe scenă. Concertul a fost extraordinar, dar mă aşteptam să fie mai multă lume prezentă.

Rep: Cînd va apărea noul material discografic?

E: La sfîrşitul acestei luni voi lansa noul meu album, intitulat "Vocea ta". Am filmat deja videoclipul piesei care dă şi numele materialului. Albumul este compus în totalitate de Laurenţiu Duţă şi de echipa "Sud Production". Tot ceea ce mi se întîmplă acum mi se pare foarte frumos... Îndrăznesc să spun că merit aceste lucruri...

Rep: Ce te-a determinat să renunţi la vechea formulă?

E: Noua lor strategie, de a mai aduce încă două soliste pe lîngă mine, m-a determinat să iau această decizie, să îmi aleg acest drum. Nu pot spune că sînt singură, am un band de care sînt legată, niciodată n-aş putea face faţă fără ei, muzica live înseamnă să ai o trupă în spate. Trebuie să existe o relaţie specială între tine şi instrumentişti.

Rep: De ce ai ales acest gen de muzică?

E: Îmi place muzica latino şi cred că mă prinde. Îmi place tot ceea ce înseamnă ritm latino, de aceea mi-am deschis şi două şcoli de dans. Este foarte frumos. Cred că oricine ar asculta o zi salsa sau ar merge o oră la un curs de dans, l-ar prinde "flama" imediat. Salsa este o muzică de care depinzi, dacă nu o mai asculţi îi simţi lipsa. Înainte nu aveam nici o treabă cu acest gen de muzică, îmi plăcea foarte mult să cînt r&b, slow. Cred că fiecare solistă are Mariah Carey în cap, dar este foarte bine că se începe cu aşa ceva. Pe parcurs am realizat că, de fapt, iubirea mea este muzica latino, iar dacă începi să cînţi aşa ceva, nu te mai poţi opri.

Rep: Cum împaci viaţa de familie cu cea de artist?

E: Înainte nu aveam timp de familie, eram plecată în turnee, perioade foarte lungi. Acum am căzut de comun acord cu ai mei, ca, de cîte ori au timp, să vină cu mine în turnee. Au venit la primul meu concert solo, au fost la fel de emoţionaţi ca şi mine, dar mă simt foarte bine cu ei alături.

Rep: Ce planuri ai pentru acest sezon?

E: Voi veni cît pot de des pe litoral. Aici am foarte multe concerte, dar şi în Bucureşti sau în ţară. Vara asta voi avea multă activitate. Nu îmi voi lua concediu, consider că pauza de două luni pe care am avut-o, deşi am avut repetiţii în fiecare zi, a fost ca un concediu pentru mine. Am avut timp să mă relaxez.