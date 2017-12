Elena Gheorghe, „Red Blonde” şi Cătălin, finaliştii Eurovisionului românesc

Costi, „Red Blonde”, Elena Gheorghe, Cătălin, Alin Nica şi „Imba” sînt cei şase finalişti ai selecţiei naţionale Eurovision 2009, desemnaţi în cadrul celei de-a doua semifinale a concursului, care a avut loc joi seară. Costi s-a calificat cu piesa „Can You Forgive”, „Red Blonde” cu „Nu am cu cine”, Elena Gheorghe – „The Balkan Girls”, Cătălin – „Stop”, Alin Nica – „Don\'t Leave”şi „Imba” – „Round & Round”. Favoriţii publicului în cea de-a doua semifinală au fost Elena Gheorghe şi Alin Nica, dar marele cîştigător, cel puţin pînă în prezent, este compozitorul Costi Ioniţă, care a ajuns în finală cu toate cele trei piese pe care le-a înscris în competiţie.

Marea finală va avea loc în această seară, cînd, pe baza votului publicului (50%) şi a votului juriului (50%) va fi desemnat artistul sau trupa care va reprezenta România la „Eurovision Song Contest”, Moscova 2009. Dan Bittman, Mălina Olinescu, „Taxi”, Monica Anghel şi Marcel Pavel, Nicola, Sanda Ladoşi, Luminiţa Anghel şi „Sistem”, Mihai Trăistariu, „Todomondo”, Nico şi Vlad Miriţă au fost cei care au reprezentat România, pînă în prezent, la finala internaţională a concursului Eurovision.

În această seară vor concura pentru Moscova Tina, cu piesa „Pleacă”, Zero - „Sunny Days”, „Tabassco” - „Purple”, „Blaxy Girls” - „Dear Mama”, „Popas Band” - „Strigă” şi Dalma - „Love Was Never Her Friend” şi concurenţii desemnaţi în cea de-a doua semifinală. Finala internaţională a concursului Eurovision 2009 va avea loc pe data de 16 mai, în capitala Rusiei.